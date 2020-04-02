Агрокомплекс «Мартыновский» в Курганской области собрал первый урожай

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В новом агрокомплексе «Мартыновский» в Сафакулевском районе собрали первый урожай. Первым среди овощей стал огурец сорта «Валигора». При сборе все огурцы на агрокомплексе сортируются согласно установленным стандартам, проходят проверку отделом качества и размещаются на складе, откуда в течение 24 часов отправляются на прилавки магазинов.

За 2 дня с одного блока теплиц собрали более 1 тонны огурцов. До конца апреля дозреют огурцы и на других блоках. Производственная мощность составит 15 000 тонн продукции в год.

Агрокомплекс «Мартыновский» — первый и единственный тепличный комбинат по выращиванию овощей и зелени в закрытом грунте в Курганской области. Площадь агрокомплекса составляет 12,5 га, на которых будут трудиться 350 сотрудников.