16 июля в Бобровском районе состоялось торжественное открытие тепличного комплекса «Воронеж-Агро» — одного из крупнейших инвестиционных проектов Группы компаний «Династия» в сфере овощеводства защищенного грунта.

«Воронеж-Агро» — высокотехнологичный тепличный комплекс нового поколения общей площадью 38,87 гектара. Его проектная мощность составляет до 51 тысячи тонн овощей в год. После выхода на полную производственную мощность предприятие обеспечит 755 рабочих мест. Общий объем инвестиций в строительство превысил 22,7 млрд рублей, а ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят около 487 млн рублей.

Символическим моментом церемонии стала посадка первой рассады будущего урожая. Именно с этого дня начинается производственная история нового предприятия, которое уже в ближайшее время обеспечит жителей Воронежской области и других регионов России свежими овощами, выращенными по самым современным стандартам.

Производство оснащено современной инженерной инфраструктурой и высокотехнологичными системами управления выращиванием растений. Комплекс работает по принципам точного земледелия в защищенном грунте: автоматизированное управление микроклиматом, системой полива и питания растений, досвечивание, непрерывный мониторинг производственных параметров позволяют создавать оптимальные условия для выращивания овощей независимо от сезона. Такой подход обеспечивает стабильное качество продукции и высокую урожайность.

Особое внимание на предприятии уделяется безопасности и качеству овощей. Все производственные процессы — от выращивания до подготовки продукции к реализации — находятся под постоянным технологическим контролем, что позволяет круглый год поставлять потребителям свежую отечественную продукцию с высокими вкусовыми характеристиками.

При реализации проекта Группа компаний «Династия» опиралась на лучшие отраслевые практики и экспертизу ведущих специалистов тепличной отрасли.

«Воронеж-Агро» после выхода на полную мощность станет одним из крупнейших тепличных комбинатов в стране, где будет производиться около 80% овощей области.