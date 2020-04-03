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Компания «Экопорт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Экопорт 140»

Компания «Экопорт» производит УФ рециркуляторы воздуха «Экопорт 140»Компания «Экопорт» производит УФ рециркуляторы воздуха «Экопорт 140» © ecoport-shop.ru

Компания «Экопорт» развернула выпуск систем обеззараживания воздуха от вирусов и бактерий «Экопорт 140». Принцип действия основан на способности ультрафиолета подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и спор грибков в воздухе. Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззаражиается ультрафиолетом и уже очищеный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Система «Экопорт 140» является потолочной системой обеззараживания воздуха и предназначена для монтажа в подвесные потолки, включая монтаж в стандартные квадратные ячейки типа «Армстронг» и др.

Новость будет дополнена.

Виды ультафиолетового излучения

 © cf.ppt-online.org

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм.

 © ic.pics.livejournal.com

Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

Бактерицидное действие УФБактерицидное действие УФ © g03.a.alicdn.com

Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в установке «Экопорт 140».

«Экопорт 140» в ячейке подвесного потолка

 © static.wixstatic.com

Вид сбоку на «Экопорт 140» до монтажа

 © static.wixstatic.com

 © static.wixstatic.com

Схема работы

 © static.wixstatic.com

«Экопорт 140» можно устанавливать в образовательных и бизнес центрах, торговых и офисных знаниях. Воздухоочистители компактны, обеспечены системами безопасности и сертифицированы по стандартам. Системы могут производиться в фирменном стиле по желанию клиентов, что позволяет вписать новое оборудование в различную обстановку.

Технические характеристики.

  • Один блок очищает до 140 м3 воздуха в час,
  • Блок выполнен в стальном корпусе,
  • Габариты 597×597×100 мм,
  • Срок службы УФ ламп — 9000 часов (750 дней),
  • Рассчитан на работу в помещениях в постоянно включенном режиме,
  • Отсутствует выработка озона,
  • Длина волны ультрафиолетового диапазона 254 нм,
  • Минимальный уровень шума,
  • Вес 7 кг,
  • Поток воздуха от встроенного вентилятора не создает «сквозняка».

 © ecoport-shop.ru

Видеопояснения

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bTt1wtK5FOo

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. www.ecoport.tech,
  2. ecoport-shop.ru,
  3. www.facebook.com,
  4. ppt-online.org,
  5. www.stroitelstvo-new.ru,
  6. 05.rospotrebnadzor.ru,
  7. Использование УФ-излучения в пищевой промышленности,
  8. mall.eurosantehgarant.ru,

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