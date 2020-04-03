Компания «Экопорт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Экопорт 140»
Компания «Экопорт» производит УФ рециркуляторы воздуха «Экопорт 140» © ecoport-shop.ru
Компания «Экопорт» развернула выпуск систем обеззараживания воздуха от вирусов и бактерий «Экопорт 140». Принцип действия основан на способности ультрафиолета подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и спор грибков в воздухе. Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззаражиается ультрафиолетом и уже очищеный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Система «Экопорт 140» является потолочной системой обеззараживания воздуха и предназначена для монтажа в подвесные потолки, включая монтаж в стандартные квадратные ячейки типа «Армстронг» и др.
Новость будет дополнена.
Виды ультафиолетового излучения
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм.
Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Бактерицидное действие УФ © g03.a.alicdn.com
Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в установке «Экопорт 140».
«Экопорт 140» в ячейке подвесного потолка
Вид сбоку на «Экопорт 140» до монтажа
Схема работы
«Экопорт 140» можно устанавливать в образовательных и бизнес центрах, торговых и офисных знаниях. Воздухоочистители компактны, обеспечены системами безопасности и сертифицированы по стандартам. Системы могут производиться в фирменном стиле по желанию клиентов, что позволяет вписать новое оборудование в различную обстановку.
Технические характеристики.
- Один блок очищает до 140 м3 воздуха в час,
- Блок выполнен в стальном корпусе,
- Габариты 597×597×100 мм,
- Срок службы УФ ламп — 9000 часов (750 дней),
- Рассчитан на работу в помещениях в постоянно включенном режиме,
- Отсутствует выработка озона,
- Длина волны ультрафиолетового диапазона 254 нм,
- Минимальный уровень шума,
- Вес 7 кг,
- Поток воздуха от встроенного вентилятора не создает «сквозняка».
Видеопояснения
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bTt1wtK5FOo
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04.04.2000:14:50