Компания «Экопорт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Экопорт 140»

Компания «Экопорт» производит УФ рециркуляторы воздуха «Экопорт 140» © ecoport-shop.ru

Компания «Экопорт» развернула выпуск систем обеззараживания воздуха от вирусов и бактерий «Экопорт 140». Принцип действия основан на способности ультрафиолета подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и спор грибков в воздухе. Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззаражиается ультрафиолетом и уже очищеный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Система «Экопорт 140» является потолочной системой обеззараживания воздуха и предназначена для монтажа в подвесные потолки, включая монтаж в стандартные квадратные ячейки типа «Армстронг» и др.

Новость будет дополнена.

Виды ультафиолетового излучения

© cf.ppt-online.org

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм.

© ic.pics.livejournal.com

Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

Бактерицидное действие УФ © g03.a.alicdn.com

Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в установке «Экопорт 140».

«Экопорт 140» в ячейке подвесного потолка

© static.wixstatic.com

Вид сбоку на «Экопорт 140» до монтажа

© static.wixstatic.com

© static.wixstatic.com

Схема работы

© static.wixstatic.com

«Экопорт 140» можно устанавливать в образовательных и бизнес центрах, торговых и офисных знаниях. Воздухоочистители компактны, обеспечены системами безопасности и сертифицированы по стандартам. Системы могут производиться в фирменном стиле по желанию клиентов, что позволяет вписать новое оборудование в различную обстановку.

Технические характеристики.

Один блок очищает до 140 м 3 воздуха в час,

воздуха в час, Блок выполнен в стальном корпусе,

Габариты 597×597×100 мм,

Срок службы УФ ламп — 9000 часов (750 дней),

Рассчитан на работу в помещениях в постоянно включенном режиме,

Отсутствует выработка озона,

Длина волны ультрафиолетового диапазона 254 нм,

Минимальный уровень шума,

Вес 7 кг,

Поток воздуха от встроенного вентилятора не создает «сквозняка».

© ecoport-shop.ru