IT-команда из Саранска объявила о начале работы с крупными российскими компаниями

Разработка программистов из Саранска — качественный и улучшенный аналог зарубежного высокоинтеллектуального ПО, единственное в России собственное решение системы класса process mining Proceset. Его цель — анализ текущих бизнес-процессов на базе достоверных данных.

Из архива компании "Инфомаксимум" © Фото из открытых источников

В 2018 году компания «Инфомаксимум» объявила о запуске проекта по разработке первой российской системы класса process mining Proceset и уже через год получила регистрацию в реестре отечественного ПО. На сегодняшний день клиентами «Инфомаксимум» стали больше 1200 компаний. В их числе есть топовые российские корпорации, лидеры в своих отраслях.

Из-за существующего соглашения о неразглашении, «Инфомаксимум» не может освещать все подробности проектов, но с гордостью заявляет, что в числе ее клиентов ООО «Норникель — Общий центр обслуживания», который предоставляет комплексные услуги для совершенствования основного бизнеса ПАО «ГМК «Норильский никель», компании-лидера горно-металлургической промышленности России. И «НЛМК-Инжиниринг» — один из крупнейших проектных институтов в российской металлургии.

Из архива компании "Инфомаксимум" © Фото из открытых источников

Все совместно реализуемые проекты направлены на повышение эффективности бизнеса с использованием IT-решений, разработанных командой «Инфомаксимум».

В начале любого проекта, будь то анализ бизнеса крупной корпорации или небольшой фирмы, лежит совместное с заказчиком определение задачи и выбор процесса.

Затем логика реализации строится в следующей последовательности:

Определение информационных систем, в которых выполняется процесс. Это могут быть CRM, 1C, Oracle, специализированное ПО.

Сбор данных из ИС.

Обработка и преобразование данных (в том числе с помощью ETL-инструментов).

Загрузка данных в Proceset и построение цифровой копии реального процесса.

Среди дополняющих возможностей ПО можно отметить специальный модуль, позволяющий мониторить картину рабочего дня сотрудников, непосредственно участвующих в процессе и выполняющих за день множество различных операций. Система учета рабочего времени отслеживает и фиксирует переключения между активными окнами, длительность нахождения на определенном ресурсе, время простоя компьютера.

Опыт практического применения системы расширенного мониторинга продемонстрировал реальную полезность данного модуля:

1. Оцениваются реальные трудозатраты на выполнение задач. Причинами медленной работы могут быть как нехватка компетенций или отвлечения, так и излишняя загруженность сотрудников.

2. Информация о действительном времени работы над проектом позволяет прогнозировать временные затраты в будущем.

3. Фиксируются действия, не связанные с выполнением рабочих задач, но с использованием рабочего ПО. Например, подработка «налево».

Результаты уже реализованных командой «Инфомаксимум» проектов показали, что предлагаемые решения позволяют проводить оптимизацию процессов, определять наиболее эффективные сценарии их выполнения. А также выявлять расхождения между теоретическими моделями (регламентами) и их практической реализацией. На основе полученных в ходе анализа данных можно обрисовать вектор преобразования корпоративных информационных систем, управлять финансовыми потоками и эффективно использовать человеческий потенциал.