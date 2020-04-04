Завод спецтехники с Урала выпустил новые модели бортовых автомобилей с КМУ АНТ

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19 марта 2020 года «Уральский завод спецтехники», выпускающий более 300 моделей спецтехники, представил новый бортовой автомобиль с КМУ АНТ 15-5ТЛ (максимальный вылет стрелы 19 м, грузоподъемность на макс. вылете 300 кг) на шасси КамАз 65117 (колесная формула 6×4, мощность двигателя 300 л.с., экологический класс Евро-5).

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Крано-манипуляторная установка АНТ 15-5ТЛ с максимальной грузоподъемностью 7 тонн (на минимальном вылете) и 5 выдвижными секциями имеет максимальную высоту поъема, а также максимальную глубину опускания 19,5 метров и управляется с сидения оператора.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZvbZ2kegW20

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В конце марта 2020 года завод представил новый бортовой автомобиль с КМУ АНТ 20-5 ТЛ (максимальный вылет стрелы 20,3 м, грузоподъемность на макс. вылете 350 кг) на шасси бортового Урал 4320-4952-82Е5 ( с дизельным двигателем ЯМЗ 53613-10 мощностью 312 л.с.

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Крано-манипуляторная установка АНТ 20-5 ТЛ с максимальной грузоподъемностью 7,2 тонны на минимальном вылете и 5 выдвижными секциями имеет максимальную высоту поъема 20,3 м, максимальную глубину опускания 19,5 метров и управляется с сидения оператора.

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9CdBYxa6Idc

В настоящий момент «УЗСТ» выпускает бортовые автомобили с КМУ на шасси автомобилей Урал, Камаз, Урал-Некст, MANIveco, а также ГАЗ.