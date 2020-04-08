Компания «Ферропласт Медикал» производит ультрафиолетовые стерилизаторы «Ультра-Лайт»

Компания «Ферропласт Медикал» из Ярославля производит ультрафиолетовые очистители «Ультра-Лайт» © baltmedical.ru

Компания «Ферропласт Медикал» (г.Ярославль) выпускает модули «Ультра-Лайт» для обеззараживания предметов от вирусов и бактерий. Принцип действия основан на способности ультрафиолета подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и спор грибков. Предметы помещаемые внутрь модуля, где обеззараживаются ультрафиолетовой лампой. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Модули «Ультра-Лайт» легко совмещаются с различной мебелью, возможен монтаж в стандартную офисную и специальную металлическую мебель, ячейки столов, ячейки шкафов и др. Модули могут применяться в офисах и в быту, в том числе для стерилизации предметов требующих чистоты.

Новость будет дополнена.

«Ультра-Лайт» собственная марка компании «Ферропласт Медикал» производящей специализированное оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.

Производство находится в Ярославле и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.

В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

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Камера «Ультра-Лайт» изготовлена из металла и имеет прозрачную дверцу для контроля находящихся внутри предметов. Ультрафиолетовая лампа очищает от микроорганизмов все помещаемые внутрь предметы.

Модули могут применяться в сфере питания, торговли, в офисах, в быту для стерилизации предметов требующих чистоты.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в модуле «Ультра-Лайт».

© Фото из открытых источников

Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в химикатах, Легко монтируются, обслуживаются и хранятся, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки предметов, Нет потребности в специальном хранении, Модуль легко очищается снаружи и внутри, Простота замены ультрафиолетовых ламп. Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания предметов.

«Ультра-Лайт»

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Технические характеристики.

Блок выполнен из металла, имеет дверцу из каленого тонированного стекла, которое позволяет контролировать находящиеся внутри предметы,

Габариты 600×350×350 мм,

Время непрерывной работы камеры не более 168 часов,

Длина волны ультрафиолетового диапазона 253,7 нм,

Камера работает от сети 220±22 В, частотой 50 Гц

Мощность, потребляемая камерой не более 40ВА.

Камера является изделием класса I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92

Вес до 15 кг,

Наружные поверхности камеры допускают дезинфекцию.

Внутренние поверхности камеры устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113.

Условия эксплуатации камеры соответствуют УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.

Производство медицинской техники компании «Ферропласт Медикал» сертифицировано и лицензировано Федеральной Службой по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых занесена в Российский реестр медицинской техники с присвоением Регистрационного Удостоверения и декларации соответствия.