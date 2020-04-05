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Электроника и электротехника

В Московской области на заводе холдинга «Швабе» начат выпуск стационарных медицинских тепловизоров

 © phototass3.cdnvideo.ru

Лыткаринский завод оптического стекла, расположенный в г. Лыткарино Московской области и входящий в холдинг «Швабе», начал выпуск новейших тепловизионных комплексов, которые смогут определять в толпе людей с повышенной температурой, предположительно зараженных коронавирусной инфекцией.

«В систему прибора внесена эталонная температура тела. Люди с температурой, превышающей установленный предел, автоматически попадают в поле действия тепловизора. На монитор оператора выводится их видеоизображение с численными значениями температур. Действует тепловизор на расстоянии до 10 метров», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин, слова которого приводит пресс-служба.

Приборы могут использоваться как автономно, так и интегрироваться в уже существующие системы безопасности объектов.

Комплексы состоят из нескольких рабочих элементов: оптического блока, системы крепления и удаленного рабочего места оператора. Оптический блок исполнен в виде единого корпуса с установленными тепловизионным модулем и видеокамерой, каналы которых соосны. Записи архивируются и хранятся в специальной базе данных.

Прибор определяет температуру тела менее чем за одну секунду, а показатели крайне точны (до 0,05 °С).

Ранее холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию Ростех, был выбран единственным поставщиком тепловизоров в течение всего 2020 года в рамках закупок, осуществляемых Минпромторгом для обеспечения работы федеральных органов исполнительной власти.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/8165171

Московская область, ЛЗОС, Швабе, Ростех, тепловизор, импортозамещение
  • Kolyda Kolyda
    05.04.2014:47:18

    Осваиваемся постепенно:

    Фотографию любого человека на улице получить стало возможным.

    По фотографии можно распознать личность, её ФИО, а значит определить адрес, место работы и пр. анкетные данные.

    Сейчас стало возможным дистанционно замерить температуру, суммировать с данными камеры наблюдения и послать по адресу «скорую помощь"

    Следующим шагом должно стать дистанционное определение содержимого мозга клиента. Интересно кто первый преодолеет сей рубеж?

    #1194311
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