В Московской области на заводе холдинга «Швабе» начат выпуск стационарных медицинских тепловизоров

© phototass3.cdnvideo.ru

Лыткаринский завод оптического стекла, расположенный в г. Лыткарино Московской области и входящий в холдинг «Швабе», начал выпуск новейших тепловизионных комплексов, которые смогут определять в толпе людей с повышенной температурой, предположительно зараженных коронавирусной инфекцией.

«В систему прибора внесена эталонная температура тела. Люди с температурой, превышающей установленный предел, автоматически попадают в поле действия тепловизора. На монитор оператора выводится их видеоизображение с численными значениями температур. Действует тепловизор на расстоянии до 10 метров», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин, слова которого приводит пресс-служба.

Приборы могут использоваться как автономно, так и интегрироваться в уже существующие системы безопасности объектов.

Комплексы состоят из нескольких рабочих элементов: оптического блока, системы крепления и удаленного рабочего места оператора. Оптический блок исполнен в виде единого корпуса с установленными тепловизионным модулем и видеокамерой, каналы которых соосны. Записи архивируются и хранятся в специальной базе данных.

Прибор определяет температуру тела менее чем за одну секунду, а показатели крайне точны (до 0,05 °С).

Ранее холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию Ростех, был выбран единственным поставщиком тепловизоров в течение всего 2020 года в рамках закупок, осуществляемых Минпромторгом для обеспечения работы федеральных органов исполнительной власти.