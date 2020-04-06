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Армия и Флот

Вновь сформированный 414-й зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство

Подразделения нового (414-й гвардейского Брестского Краснознамённого) зенитного ракетного полка (3-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и) ПВО Северного флота, дислоцированные (в поселке Тикси-3) на севере Республики Саха (Якутия), заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства российской Арктики и участка Северного морского пути.

В торжественной церемонии заступления на боевое дежурство принял участие командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Он осмотрел командный пункт и места несения боевого дежурств личным составом, проверил готовность боевых расчётов к действиям по типовым вводным, а также осмотрел позиции пусковых установок комплексов С-300ПС.

Вместе с ракетчиками на боевое дежурство заступили расчёты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации, дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, так и на острове Котельный, где расположена арктическая военная база Северного флота «Северный клевер».

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До заступления на фактическое боевое дежурство военнослужащие частей, входящих в состав сформированного в прошлом году соединения ПВО Северного флота, в течение нескольких недель выполняли задачи опытного боевого дежурства.

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Источник: https://vk.com/wall-101918803_19238

Тикси , Северный флот , С-300
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