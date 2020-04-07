Новейшие телекоммуникационные комплексы связи поступили в войска Восточного военного округа

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В войска связи ВВО поступила партия мобильных сверхзащищенных телекоммуникационных комплексов связи П-243П. В станциях предусмотрен помехозащищённый и закрытый режим работы, обеспечивающий возможность ведения связи при активной работе преднамеренных помех условного противника.

Также,данная техника обеспечивает спутниковую связь в режиме видеоконференции с подразделениями и вышестоящим командованием.

С поступлением новых станций качество и защищенность передаваемой информации повысилось в несколько раз. Новая техника поступает в рамках государственного заказа на 2020 год.