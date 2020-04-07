На СинТЗ в Свердловской области внедрено новое оборудование для финишной отделки труб

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На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в ТМК, сдан в эксплуатацию новый комплекс финишной отделки труб. Оборудование установлено в цехе по производству труб нефтяного сортамента, оно позволяет в автоматическом режиме осуществлять все основные этапы финишной отделки труб, включая формирование готовых пакетов труб для отгрузки потребителю.

Внедрение нового комплекса позволило оптимизировать логистику и ускорить процедуру отделки и сдачи труб, поскольку процесс финишной отделки отныне осуществляется в непрерывной технологической линии без лишних крановых операций и межцеховых перевозок.

«Новое оборудование максимально автоматизировало процесс финишной отделки труб на СинТЗ, значительно сократив долю ручного труда. Благодаря внедрению в производство современных технологий, нам удалось оптимизировать грузопотоки и существенно сократить время выполнения заказов, прежде всего трубной продукции с премиальными резьбовыми соединениями. Модернизация технологических процессов на СинТЗ позволяет нам предлагать потребителям продукцию лучшего качества и тем самым повышать конкурентоспособность предприятия на трубном рынке», — отметил управляющий директор СинТЗ.

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