Итоги 2019 года: экспорт ВПК
Представляю вашему вниманию обзор по поставкам вооружений и военной техники по экспортным контрактам в 2019 г.
Поскольку официальные источники отличаются скупостью, в обзоре широко используется неофициальная информация, поэтому многие цифры даны приблизительно.
Кроме того, часто время поставки в разных источниках дается с разбросом в несколько месяцев. Поэтому, например, 6 Як-130 для Мьянмы, по некоторым источникам поставленные в 2019 г, были уже упомянуты мной в обзоре по 2018 г.
Ангола:
6 многоцелевых истребителей Су-30К по контракту от 2013 г. на поставку бывших 12 индийских Су-30К.
Таким образом, 558-й АРЗ завершил выполнение контракта на доработку 12 самолетов Су-30К для ВВС Анголы, выполнявшегося по согласованию с АО «Рособоронэкспорт».
В период с 2010 по 2012 год самолёты были переправлены в Белоруссию, где на 558-м авиаремонтном заводе (АРЗ) прошли модернизацию до версии «КН» — коммерческий новый. Эта модификация представляет собой истребитель на базе Су-30К с модернизированным составом БРЭО, РЛС с ФАР «Перо» и приёмником спутниковой навигации с поддержкой ГЛОНАСС и NAVSTAR. В системе управления вооружением добавлена возможность использования ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-земля» Р-77, Х-31, Х-59, Х-29.
https://bmpd.livejournal.com/3645197.html
Армения:
Не менее 2 ЗРК «Тор-М2КМ» и партия ракет к ним.
Как сообщило 21 декабря 2019 года правительство Армении, вооруженные силы Армении получили российские зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2КМ». Были распространены фотографии выгрузки боевых машин ЗРК 9К331МКМ «Тор-М2КМ», выполненных на автомобильном шасси КамАЗ-63501 с колесной формулой 8×8, из военно-транспортного самолета Ил-76ТД ВВС Армении, а также осмотра членом правительства в «одной из воинских частей вооруженных сил Армении» машин батареи ЗРК 9К331МКМ «Тор-М2КМ» (включая две боевые машины). Количество поставленных машин официально не раскрывается.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7396249
4 многоцелевых истребителя Су-30СМ по контракту от 2019 г.
27 декабря 2019 года в Армению в аэропорт Ширак в Гюмри прибыли четыре многофункциональных истребителя Су-30СМ, построенных для ВВС Армении на Иркутском авиационном заводе ПАО «Корпорация «Иркут». Перегон был осуществлен российскими экипажами. Данные самолеты с красными бортовыми номерами «30», «31», «32» и «33» изготовлены в рамках контракта, заключенногов январе 2019 года министерством обороны Армении с российской стороной на закупку четырех истребителей Су-30СМ, при этом поставка самолетов осуществляется «по линии ОДКБ» по внутрироссийским ценам.
https://bmpd.livejournal.com/3889980.html
Белоруссия
4 многоцелевых истребителя Су-30СМ по контракту от 2017 г.
Прибыли на белорусскую авиационную базу в Барановичах в ноябре 2019 г. Всего контрактом предусматривается поставка 12 самолетов.
https://rg.ru/2019/11/20/belarus-poluchila-vtoruiu-partiiu-rossijskih-su-30sm.html
4 учебно-боевых самолета Як-130
11 мая 2019 года в Лиде в состав отдельной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы ВВС и ПВО Белоруссии были переданы четыре новых самолета Як-130 с красными бортовыми номерами с «79» по «82». Таким образом, ВВС и ПВО Белоруссии суммарно теперь имеют 12 самолетов Як-130.
1ffc13087ae067189b7deb5ead240710 © ic.pics.livejournal.com
https://naviny.by/new/20190512/1557649718-belarusi-postupila-ocherednaya-partiya-samoletov-yak-130
Также, по некоторым данным, в Белоруссию производились поставки РЛС «Противник-ГЕ» по контракту от 2014 г и танков Т-72Б3 по контракту от 2019 г на капитальный ремонт и модернизацию на УВЗ 11 танков Т-72Б из состава белорусской армии.
Китай
2 дивизиона ЗРК С-400 по контракту от 2014 г. и партия ракет к нему.
Поставка производилась морским путем в период с июля по декабрь. Таким образом, контракт на поставку двух полковых комплектов считается полностью выполненным.
Египет
Ориентировочно 12 ударных вертолетов Ка-52К по контракту от 2015 г., а также партия ПТУР к ним.
Официальных данных о поставках нет,но, согласно ряду источников со ссылкой на фото- и видеосвидетельства из соцсетей, отгрузка ударных вертолетов производилась в мае и июле.
Таким образом, контракт на поставку 46 вертолетов Ка-52К предположительно можно считать закрытым.
https://www.mk.ru/politics/2019/05/07/vvs-egipta-poluchili-partiyu-rossiyskikh-vertoletov-ka52.html
https://vpk.name/news/298500_v_egipet_otpravlena_ocherednaya_partiya_razvedyivatelnoudarnyih_vertoletov_ka52_alligator.html
Ориентировочно, около 10 истребителей МиГ-29М2
Также, судя по информации из анонимных источников и упоминаниям в некоторых СМИ можно сделать вывод, что в течение 2019 года на ЛАЗ им П.А. Воронина для инозаказчика «818» (Египет) было облетано порядка 12 самолетов МиГ-29М/М2, а непосредственно поставлено до конца года — не менее 10 ед.
https://sdelanounas.ru/blogs/129806/
Эфиопия
Ориентировочно 4 ЗРПК «Панцирь» предположительно по контракту от 2018 г.
Впервые были показаны в выпуске новостей эфиопской телекомпании ETV от 12 февраля 2019 г. В октябре 2019 г. «Рособоронэкспорт» заявил о выполнении контракта на поставку ЗРПК «Панцирь» в Эфиопию. По некоторым данным, речь идет о 4 машинах.
https://ria.ru/20191023/1560097846.html
Индия
В официальных и открытых источниках каких-то конкретных цифр не приводится. По сообщеннию ЦАМТО, в прошлом году был завершен контракт на модернизацию 63 индийских МиГ-29 до уровня МиГ-29UPG от 2008 г.
https://armstrade.org/includes/periodics/news/2019/0930/121554650/detail.shtml
Также продолжалось выполнение контрактов на поставку машинокомплектов Су-30МКИ для сборки (контракт на поставку 140 штук от 2001 г.), поставка ПТУР «Свирь» (контракт на поставку 25 тысяч ПТУР от 2012 г), двигателей АЛ-31. По некоторым данным, было поставлено 500 ПТУР «Атака» по срочному контракту.
Ирак
Ориентировочно около 50 БМП-3 по контракту от 2015 г.
Вторая партия БМП по контракту от 2014 года (законтрактовано, по некоторым данным, до 500 машин) была поставлена в июле 2019 г.
https://bmpd.livejournal.com/3719395.html
Иордания
2 тяжелых транспортных вертолета Ми-26Т2 по контракту от 2016 г.
26 декабря 2019 года во время промежуточной посадки в аэропорту Диагорос на греческом острове Родос были засняты два тяжелых транспортных вертолета Ми-26Т2 (регистрационные номера 06823 и 06824), построенные АО «Роствертол» (в составе АО «Вертолеты России») для ВВС Иордании, совершающие перелет на пути следования заказчику.
Таким образом, в передачей этой пары был завершен контракт на поставку 4 транспортных тяжелых вертолетов Ми-26Т2 в Иорданию.
Казахстан
4 многоцелевых истребителя Су-30СМ
В ноябре 2019 года Иркутский авиазавод передал ВВС Республики Казахстан очередную партию Су-30СМ, состоящую из четырех машин. Новая авиатехника поставлена в рамках межгосударственного контракта, заключенного на выставке КАDEX-2018 и, в свою очередь, предусматривающего поставку Россией казахской стороне 8 истребителей Су-30СМ в течение 2019 — 2020 гг.
Полученные ВВС РК истребители Су-30СМ предположительно поступили на вооружение 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны РК, дислоцированной в Талды-Кургане для формирования второй по счету авиационной эскадрильи, оснащенной Су-30СМ.
Общее же число переданных Казахстану российских Су-30СМ по трем контрактам, начиная с 2015 года, составило 16 единиц.
https://sdelanounas.ru/blogs/129806/
Мозамбик
1 транспортный вертолет Ми-17
Сайтwww.africanmilitaryblog.com сообщил в сентябре прошлого года, что транспортный самолет Ан-124 224-го летного отряда доставил в Мозамбик как минимум один вертолет Ми-17.
https://www.africanmilitaryblog.com/2019/09/mozambique-receives-mi-17-helicopter-and-other-russian-hardware?v=65d8f7baa677
Нигерия
2 транспортно-боевых вертолета Ми-35М по контракту от 2015 г.
Как сообщил посол Нигерии, общее число поставленных вертолетов достигло 6 штук (из 12 по контракту), таким образом, в прошлом году было поставлено 2 вертолета
https://rg.ru/2019/10/11/reg-ufo/nigeriia-poluchila-ot-rossii-shest-vertoletov-mi-35m.html
Саудовская Аравия
Не менее 5 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А
Фото ТОС-1А «Солнцепек» в пустынной окраске, поступивших на вооружение Сухопутных войск Саудовской Аравии, появились в сети в апреле 2019 г.
https://rg.ru/2019/04/10/prohladnyj-solncepek-tos-1a-saudovskoj-aravii-poluchili-kondicionery.html
Сербия
4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М и 3 транспортных вертолета Ми-17В5 по контракту от 2018 г.
Презентованы 7 декабря на авиабазе ВВС и ПВО Сербии Батайница под Белградом.
https://bmpd.livejournal.com/3865362.html
Турция
4 дивизиона ЗРК С-400 по контракту от 2017 г.
Поставки по контракту начались 12 июля.
23 октября 2019 г. глава Рособоронэкпорта сообшил о завершении поставок и выполнении контракта.
https://ex-press.by/rubrics/v-mire/2019/10/23/rossiya-postavila-turcii-vse-elementy-zrk-s-400
Узбекистан
Не менее 10 бронеавтомобилей «Тайфун» 4х4
На церемонии открытия «Танкового биатлона» в Узбекистане впервые были продемонстрированы многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 КамАз-53949 «Тайфун-К 4×4» российского производства.
Ранее о поставках бронеавтомобилей «КамАз-53949 «Тайфун-К 4×4» на экспорт не сообщалось. Таким образом Узбекистан стал первым зарубежным эксплуатантом бронеавттомобилей данной модификации.
1.png © ic.pics.livejournal.com
4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М по контракту от 2018 г.
Партия из четырех машин была поставлена в Узбекистан в четвертом квартале 2019 года.
https://uz.sputniknews.ru/society/20200213/13462952/Minoborony-pokazalo-novye-vertolety-Mi-35M-kotorye-postavila-Rossiya.html
Всего в 2019 г было поставлено:
- 12 новых истребителей Су-30СМ и 6 модернизированных Су-30К
- около 10 новых истребителей МиГ-29М2
- 4 учебно-боевых самолета Як-130
- около 12 ударных вертолетов Ка-52К
- 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М
- 2 тяжелых транспортных вертолета Ми-26Т2
- ок. 4 транспортных вертолета Ми-17
- 6 дивизионов ЗРС С-400
- ок. 2 ЗРК «Тор-М2КМ»
- ок. 4 ЗРПК «Панцирь»
- ок. 5 ТОС-1А
- ок. 50 БМП-3
- ок. 10 бронеавтомобилей «Тайфун»
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