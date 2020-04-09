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Экспорт

Итоги 2019 года: экспорт ВПК

Представляю вашему вниманию обзор по поставкам вооружений и военной техники по экспортным контрактам в 2019 г.

Поскольку официальные источники отличаются скупостью, в обзоре широко используется неофициальная информация, поэтому многие цифры даны приблизительно.

Кроме того, часто время поставки в разных источниках дается с разбросом в несколько месяцев. Поэтому, например, 6 Як-130 для Мьянмы, по некоторым источникам поставленные в 2019 г, были уже упомянуты мной в обзоре по 2018 г.

Ангола:

6 многоцелевых истребителей Су-30К по контракту от 2013 г. на поставку бывших 12 индийских Су-30К.

 © Фото из открытых источников

Таким образом, 558-й АРЗ завершил выполнение контракта на доработку 12 самолетов Су-30К для ВВС Анголы, выполнявшегося по согласованию с АО «Рособоронэкспорт».

В период с 2010 по 2012 год самолёты были переправлены в Белоруссию, где на 558-м авиаремонтном заводе (АРЗ) прошли модернизацию до версии «КН» — коммерческий новый. Эта модификация представляет собой истребитель на базе Су-30К с модернизированным составом БРЭО, РЛС с ФАР «Перо» и приёмником спутниковой навигации с поддержкой ГЛОНАСС и NAVSTAR. В системе управления вооружением добавлена возможность использования ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-земля» Р-77, Х-31, Х-59, Х-29.

https://bmpd.livejournal.com/3645197.html

Армения:

Не менее 2 ЗРК «Тор-М2КМ» и партия ракет к ним.

 © ic.pics.livejournal.com

Как сообщило 21 декабря 2019 года правительство Армении, вооруженные силы Армении получили российские зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2КМ». Были распространены фотографии выгрузки боевых машин ЗРК 9К331МКМ «Тор-М2КМ», выполненных на автомобильном шасси КамАЗ-63501 с колесной формулой 8×8, из военно-транспортного самолета Ил-76ТД ВВС Армении, а также осмотра членом правительства в «одной из воинских частей вооруженных сил Армении» машин батареи ЗРК 9К331МКМ «Тор-М2КМ» (включая две боевые машины). Количество поставленных машин официально не раскрывается.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7396249

4 многоцелевых истребителя Су-30СМ по контракту от 2019 г.

27 декабря 2019 года в Армению в аэропорт Ширак в Гюмри прибыли четыре многофункциональных истребителя Су-30СМ, построенных для ВВС Армении на Иркутском авиационном заводе ПАО «Корпорация «Иркут». Перегон был осуществлен российскими экипажами. Данные самолеты с красными бортовыми номерами «30», «31», «32» и «33» изготовлены в рамках контракта, заключенногов январе 2019 года министерством обороны Армении с российской стороной на закупку четырех истребителей Су-30СМ, при этом поставка самолетов осуществляется «по линии ОДКБ» по внутрироссийским ценам.

 © ic.pics.livejournal.com

https://bmpd.livejournal.com/3889980.html

Белоруссия

4 многоцелевых истребителя Су-30СМ по контракту от 2017 г.

Прибыли на белорусскую авиационную базу в Барановичах в ноябре 2019 г. Всего контрактом предусматривается поставка 12 самолетов.

https://rg.ru/2019/11/20/belarus-poluchila-vtoruiu-partiiu-rossijskih-su-30sm.html

4 учебно-боевых самолета Як-130

11 мая 2019 года в Лиде в состав отдельной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы ВВС и ПВО Белоруссии были переданы четыре новых самолета Як-130 с красными бортовыми номерами с «79» по «82». Таким образом, ВВС и ПВО Белоруссии суммарно теперь имеют 12 самолетов Як-130.

1ffc13087ae067189b7deb5ead2407101ffc13087ae067189b7deb5ead240710 © ic.pics.livejournal.com

https://naviny.by/new/20190512/1557649718-belarusi-postupila-ocherednaya-partiya-samoletov-yak-130

Также, по некоторым данным, в Белоруссию производились поставки РЛС «Противник-ГЕ» по контракту от 2014 г и танков Т-72Б3 по контракту от 2019 г на капитальный ремонт и модернизацию на УВЗ 11 танков Т-72Б из состава белорусской армии.

Китай

2 дивизиона ЗРК С-400 по контракту от 2014 г. и партия ракет к нему.

Поставка производилась морским путем в период с июля по декабрь. Таким образом, контракт на поставку двух полковых комплектов считается полностью выполненным.

Египет

Ориентировочно 12 ударных вертолетов Ка-52К по контракту от 2015 г., а также партия ПТУР к ним.

Официальных данных о поставках нет,но, согласно ряду источников со ссылкой на фото- и видеосвидетельства из соцсетей, отгрузка ударных вертолетов производилась в мае и июле.

Таким образом, контракт на поставку 46 вертолетов Ка-52К предположительно можно считать закрытым.

https://www.mk.ru/politics/2019/05/07/vvs-egipta-poluchili-partiyu-rossiyskikh-vertoletov-ka52.html

https://vpk.name/news/298500_v_egipet_otpravlena_ocherednaya_partiya_razvedyivatelnoudarnyih_vertoletov_ka52_alligator.html

Ориентировочно, около 10 истребителей МиГ-29М2

Также, судя по информации из анонимных источников и упоминаниям в некоторых СМИ можно сделать вывод, что в течение 2019 года на ЛАЗ им П.А. Воронина для инозаказчика «818» (Египет) было облетано порядка 12 самолетов МиГ-29М/М2, а непосредственно поставлено до конца года — не менее 10 ед.

 © Фото из открытых источников

https://sdelanounas.ru/blogs/129806/

Эфиопия

Ориентировочно 4 ЗРПК «Панцирь» предположительно по контракту от 2018 г.

 © ic.pics.livejournal.com

Впервые были показаны в выпуске новостей эфиопской телекомпании ETV от 12 февраля 2019 г. В октябре 2019 г. «Рособоронэкспорт» заявил о выполнении контракта на поставку ЗРПК «Панцирь» в Эфиопию. По некоторым данным, речь идет о 4 машинах.

https://ria.ru/20191023/1560097846.html

Индия

В официальных и открытых источниках каких-то конкретных цифр не приводится. По сообщеннию ЦАМТО, в прошлом году был завершен контракт на модернизацию 63 индийских МиГ-29 до уровня МиГ-29UPG от 2008 г.

https://armstrade.org/includes/periodics/news/2019/0930/121554650/detail.shtml

Также продолжалось выполнение контрактов на поставку машинокомплектов Су-30МКИ для сборки (контракт на поставку 140 штук от 2001 г.), поставка ПТУР «Свирь» (контракт на поставку 25 тысяч ПТУР от 2012 г), двигателей АЛ-31. По некоторым данным, было поставлено 500 ПТУР «Атака» по срочному контракту.

Ирак

Ориентировочно около 50 БМП-3 по контракту от 2015 г.

Вторая партия БМП по контракту от 2014 года (законтрактовано, по некоторым данным, до 500 машин) была поставлена в июле 2019 г.

 © ic.pics.livejournal.com

https://bmpd.livejournal.com/3719395.html

Иордания

2 тяжелых транспортных вертолета Ми-26Т2 по контракту от 2016 г.

26 декабря 2019 года во время промежуточной посадки в аэропорту Диагорос на греческом острове Родос были засняты два тяжелых транспортных вертолета Ми-26Т2 (регистрационные номера 06823 и 06824), построенные АО «Роствертол» (в составе АО «Вертолеты России») для ВВС Иордании, совершающие перелет на пути следования заказчику.

Таким образом, в передачей этой пары был завершен контракт на поставку 4 транспортных тяжелых вертолетов Ми-26Т2 в Иорданию.

 © ic.pics.livejournal.com

Казахстан

4 многоцелевых истребителя Су-30СМ

В ноябре 2019 года Иркутский авиазавод передал ВВС Республики Казахстан очередную партию Су-30СМ, состоящую из четырех машин. Новая авиатехника поставлена в рамках межгосударственного контракта, заключенного на выставке КАDEX-2018 и, в свою очередь, предусматривающего поставку Россией казахской стороне 8 истребителей Су-30СМ в течение 2019 — 2020 гг.

Полученные ВВС РК истребители Су-30СМ предположительно поступили на вооружение 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны РК, дислоцированной в Талды-Кургане для формирования второй по счету авиационной эскадрильи, оснащенной Су-30СМ.

Общее же число переданных Казахстану российских Су-30СМ по трем контрактам, начиная с 2015 года, составило 16 единиц.

 © Фото из открытых источников

https://sdelanounas.ru/blogs/129806/

Мозамбик

1 транспортный вертолет Ми-17

Сайтwww.africanmilitaryblog.com сообщил в сентябре прошлого года, что транспортный самолет Ан-124 224-го летного отряда доставил в Мозамбик как минимум один вертолет Ми-17.

 © i1.wp.com

https://www.africanmilitaryblog.com/2019/09/mozambique-receives-mi-17-helicopter-and-other-russian-hardware?v=65d8f7baa677

Нигерия

2 транспортно-боевых вертолета Ми-35М по контракту от 2015 г.

Как сообщил посол Нигерии, общее число поставленных вертолетов достигло 6 штук (из 12 по контракту), таким образом, в прошлом году было поставлено 2 вертолета

https://rg.ru/2019/10/11/reg-ufo/nigeriia-poluchila-ot-rossii-shest-vertoletov-mi-35m.html

Саудовская Аравия

Не менее 5 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А

 © topwar.ru

Фото ТОС-1А «Солнцепек» в пустынной окраске, поступивших на вооружение Сухопутных войск Саудовской Аравии, появились в сети в апреле 2019 г.

https://rg.ru/2019/04/10/prohladnyj-solncepek-tos-1a-saudovskoj-aravii-poluchili-kondicionery.html

Сербия

4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М и 3 транспортных вертолета Ми-17В5 по контракту от 2018 г.

 © ic.pics.livejournal.com

Презентованы 7 декабря на авиабазе ВВС и ПВО Сербии Батайница под Белградом.

https://bmpd.livejournal.com/3865362.html

Турция

4 дивизиона ЗРК С-400 по контракту от 2017 г.

Поставки по контракту начались 12 июля.

23 октября 2019 г. глава Рособоронэкпорта сообшил о завершении поставок и выполнении контракта.

https://ex-press.by/rubrics/v-mire/2019/10/23/rossiya-postavila-turcii-vse-elementy-zrk-s-400

Узбекистан

Не менее 10 бронеавтомобилей «Тайфун» 4х4

На церемонии открытия «Танкового биатлона» в Узбекистане впервые были продемонстрированы многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 КамАз-53949 «Тайфун-К 4×4» российского производства.

Ранее о поставках бронеавтомобилей «КамАз-53949 «Тайфун-К 4×4» на экспорт не сообщалось. Таким образом Узбекистан стал первым зарубежным эксплуатантом бронеавттомобилей данной модификации.

1.png1.png © ic.pics.livejournal.com

4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М по контракту от 2018 г.

Партия из четырех машин была поставлена в Узбекистан в четвертом квартале 2019 года.

https://uz.sputniknews.ru/society/20200213/13462952/Minoborony-pokazalo-novye-vertolety-Mi-35M-kotorye-postavila-Rossiya.html

Всего в 2019 г было поставлено:

  • 12 новых истребителей Су-30СМ и 6 модернизированных Су-30К
  • около 10 новых истребителей МиГ-29М2
  • 4 учебно-боевых самолета Як-130
  • около 12 ударных вертолетов Ка-52К
  • 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М
  • 2 тяжелых транспортных вертолета Ми-26Т2
  • ок. 4 транспортных вертолета Ми-17
  • 6 дивизионов ЗРС С-400
  • ок. 2 ЗРК «Тор-М2КМ»
  • ок. 4 ЗРПК «Панцирь»
  • ок. 5 ТОС-1А
  • ок. 50 БМП-3
  • ок. 10 бронеавтомобилей «Тайфун»

Рособоронэкспорт, С-400, Су-30, Индия
  • Нет аватара nabludatel71
    09.04.2013:06:19

    6 многоцелевых истребителей Су-30К по контракту от 2013 г. на поставку бывших 12 индийских Су-30К.

    В период с 2010 по 2012 год самолёты были переправлены в Белоруссию

    В зачёт экспорта это не пошло. Если их и учли, то когда они поставлялись в Белоруссию.

    Ориентировочно 12 ударных вертолетов Ка-52К по контракту от 2015 г., а также партия ПТУР к ним. Официальных данных о поставках нет,но, согласно ряду источников со ссылкой на фото- и видеосвидетельства из соцсетей, отгрузка ударных вертолетов производилась в мае и июле.

    Есть официальные очень большие поставки из Приморского края в Египет во 2, 3 и 4 кварталах.

    Также, судя по информации из анонимных источников и упоминаниям в некоторых СМИ можно сделать вывод, что в течение 2019 года на ЛАЗ им П.А. Воронина для инозаказчика «818» (Египет) было облетано порядка 12 самолетов МиГ-29М/М2, а непосредственно поставлено до конца года — не менее 10 ед.

    Есть большой экспорт из Московской области в начале года — с большой вероятностью это оно, т.к. чистого оружейного у неё обычно не особо.

    Эфиопия. Ориентировочно 4 ЗРПК «Панцирь» предположительно по контракту от 2018 г.

    А вот Эфиопии после 2016 г. официально ничего не поставлялось.

    Индия. В официальных и открытых источниках каких-то конкретных цифр не приводится.

    Экспорт машин и оборудования по позициям, которые имеют отношение к ВПК, на одном уровне уже 5 лет — примерно 1,5 млрд.

    Иордания

    Ещё была крупная поставка из Тульской области. Вряд ли по вертолётной теме.

    Саудовская Аравия. Не менее 5 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А

    Да, по Аравии в прошлом году был прорыв — она уступила только нашим традиционным лидерам (Китай, Египет, Алжир, Индия) и Турции. Сами системы составили 1/3 экспорта, остальное — боеприпасы и комплектующие (полагаю, не только к ним). Грузили, прежде всего, Омск, Тула, Ижевск, Москва, Питер, Татарстан.

    Турция. 4 дивизиона ЗРК С-400 по контракту от 2017 г.

    Поставки по контракту начались 12 июля.

    23 октября 2019 г. глава Рособоронэкпорта сообшил о завершении поставок и выполнении контракта.

    А вот с Турцией очень интересно вышло. Если первая (летняя) отгрузка, в статистике прошла, то вторая — нет.

    #1194727
    • Нет аватара Юрген
      09.04.2013:42:31

      Спасибо за ценные дополнения! Получается что-то типа «перекрестного пруфа».

      Ангольские Су-30 официально числятся за Белоруссией. Просто контракт курировал «Рособоронэкспорт», поэтому включил.

      По Эфиопии два варианта — либо бесплатно, либо реэкспорт из ОАЭ.

      По Иордании — возможно, оставка комплектов для сборки РПГ-32.

      #1194733
      • Нет аватара nabludatel71
        09.04.2015:13:01

        Получается что-то типа «перекрестного пруфа».

           

        Всё что не прокомментировал — совпало.

        #1194738
  • Нет аватара nabludatel71
    09.04.2013:17:10

    Странно, что ничего не нашлось по Алжиру. Он остался в числе главных покупателей нашего оружия — и, насколько я могу судить, спектр был широкий (бронетехника, боеприпасы, ЗРК, возможно, немного из авиации).

    Ещё крупные поставки отмечены в ОАЭ (Тула и др.), Бангладеш (Москва, Бурятия), Мьянму (Москва и др., смахивает на что-то из авиа) и заметные в Индонезию (Москва), Замбию (Нижегородская обл.), Лаос (Москва).

    #1194728
    • Нет аватара Юрген
      09.04.2013:35:07

      ОАЭ (Тула и др.),

      ПТРК «Конкурс» скорей всего. И возможно «Панцирь» с реэкспортом в Эфиопию.

      Бангладеш (Москва, Бурятия),

      SIPRI писал про 5 Ми-171 в Бангладеш, пруфов найти не смог.

      Мьянму (Москва и др., смахивает на что-то из авиа)

      Поставки по кнтракту на Як-130

      Индонезию (Москва), Замбию (Нижегородская обл.), Лаос (Москва).

      Вообще никаких версий. Запчасти к авиации наверно.

      #1194730
      • Нет аватара nabludatel71
        09.04.2015:24:49

        В Замбию — что-то бронетехническое. Плюс туда совершенно официально и открыто уехала крупная партия грузовиков, легковушек и пр.- я так понимаю, разные армейские автомобили (не исключая возможного небольшого количества гражданских КАМАЗов).

        И возможно «Панцирь» с реэкспортом в Эфиопию.

        Это мысль!

        #1194739
        • Нет аватара Юрген
          09.04.2015:31:21

          В Замбию — что-то бронетехническое. Плюс туда совершенно официально и открыто уехала крупная партия грузовиков, легковушек и пр.- я так понимаю, разные армейские автомобили (не исключая возможного небольшого количества гражданских КАМАЗов).

          Пишут вот что:

          «По географической структуре российского экспорта коммерческого транспорта в 2018-2019 годах можно сделать вывод, что серьезную часть прироста обеспечили поставки в Алжир (32 миллиона долларов) и в Замбию (24,5 миллиона). В 2018 году в эти страны коммерческий транспорт не экспортировался."

          https://rg.ru/2...skih-stran.html

          #1194740
          • Нет аватара nabludatel71
            09.04.2015:38:47

            Ну, с Алжиром не знаю, что они имеют в виду — у нас туда давно идут крупные партии бронетехники и военных автомобилей плюс «Рено» свои кузова в последние годы поставляет.

            А с Замбией в 2019 г. так вышло:

            грузовики — 32,2 млн долл.

            легковые — 13,1

            спецавтотранспорт — 4,8

            автобусы — 1,7

            комплектующие — 0,7

            Плюс заметная «закрытая» часть, где проходит разнокалиберная бронетехника.

            #1194742
            • Нет аватара Юрген
              09.04.2015:43:42

              Плюс заметная «закрытая» часть, где проходит разнокалиберная бронетехника.

              Интересно. Про это вообще нигде даже не единого намека.

              #1194744
    • Нет аватара Юрген
      09.04.2013:35:47

      Странно, что ничего не нашлось по Алжиру. Он остался в числе главных покупателей нашего оружия — и, насколько я могу судить, спектр был широкий (бронетехника, боеприпасы, ЗРК, возможно, немного из авиации).

      Видимо, запчасти. Или поставки БМПТ.

      #1194731
      • Нет аватара nabludatel71
        09.04.2015:33:23

        Там такая сумма, что запчастей не хватит! Без техники точно не обошлось: была большая отгрузка из Свердловской области (у них только один товар на это годится   ) и, судя по большой отгрузке РЛС, спецавтомобилей и приборов, было что-то зенитно-ракетное.

        Экспорт всего машиностроения в Алжир из регионов в 2019 г.: Свердловская — 520, Москва — 518, Ульяновская — 366, Московская — 264, Рязанская — 251, Тульская — 242, Удмуртия — 123, Санкт-Петербург — 98, по мелочи — Пенза, Нижний, Пермь, Владимир.

        #1194741
        • Нет аватара Юрген
          09.04.2015:40:09

          Без техники точно не обошлось: была большая отгрузка из Свердловской области (у них только один товар на это годится ) и, судя по большой отгрузке РЛС, спецавтомобилей и приборов, было что-то зенитно-ракетное.

          Тогда понятно. БМПТ отгружали, но не писали.

          Еще возможно «Тор-М2», обещали начать поставки с 2018 г, но по ним тоже тишина.

          https://dfnc.ru...kih-sistem-pvo/

          #1194743
  • Katamaran Katamaran
    09.04.2013:21:23

    Лаос

    ВВС Народной армии Лаоса получили три учебно-боевых самолета Як-130 российского производства. На появление этих машин на аэродроме Вьентьяна обратили внимание местные СМИ, в частности, фотографии размещены на YouTube-канале Laos Army Channel.

    https://rg.ru/2...zamen-t-34.html

    Россия поставила Лаосу модернизированные танки Т-72 и боевые разведывательные машины БРДМ-2М, сообщили в министерстве обороны РФ.

    «На военном параде, посвященном 70-летию со дня основания Народной армии Лаоса, была продемонстрирована российская военная техника, принятая Лаосской Народно-Демократической Республикой на вооружение. В числе представленных образцов — модернизированные танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М», — говорится в сообщении МО РФ, поступившем в «Интерфакс».

    https://sdelano...u/blogs/116254/

    Отредактировано: Katamaran~13:21 09.04.20
    #1194729
    • Нет аватара Юрген
      09.04.2013:37:41

      Про Як-130 я в прошлом году писал. Т-72 и БРДМ-2 официально переданы в рамках оказания помощи, т. е. безвозмездно.

      #1194732
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