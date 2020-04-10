Компания «Ферропласт Медикал» производит температурные стерилизаторы «Ферропласт»

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Компания «Ферропласт Медикал» (г.Ярославль) выпускает суховоздушные температурные стерилизаторы «Ферропласт» для обеззараживания предметов от вирусов, бактерий и грибков. Принцип действия основан на способности высокой температуры уничтожать вирусы, бактерии и споры грибков. Предметы помещаются внутрь модуля, где обеззараживаются сухим воздухом нагретым от +50°С до +200°С.

Стерилизаторы имеют современный дизайн и легко совмещатся с различной обстановкой. Они могут применяться в любой области для стерилизации предметов требующих чистоты. Выпускаются стерилизаторы 7 цветов с объемами 5, 10, 20 и 40 литров.

Новость будет дополнена.

«Ферропласт» собственная марка компании «Ферропласт Медикал» производящей специализированное оборудование для обеззараживания и стерилизации.

Производство компании находится в Касимове (Касимовский приборный завод) и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.

В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

Стерилизаторы «Ферропласт»

Стерилизаторы производятся на основании регистрационного удостоверения Росздравнадзора № РЗН 2020/9657 от 14.02.2020 года «Стерилизатор воздушный медицинский „Ферропласт“ по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018».

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Технические характеристики.

Изготовлен из металла, имеет металлическую дверцу,

Габариты для 20 литров (ШхГхВ) 400×425×485мм,

Потребляемая электрическая мощность до 1,5 кВт;

Вес до 16 кг;

Время выхода на режим +180°С не более 35 минут;

5 программ стерилизации, отложенный старт;

Звуковая и световая сигнализация режимов работы;

Полезный внутренний объем камеры 5, 10, 20 и 40 литров;

Стерилизатор автоматически поддерживает температуру в диапазоне от +85°С до +180°С;

Возможно задать время стерилизации, а также контролировать пользовательский режим в интервале +50°С до +200°С и времени от 1 до 999 минут.

Производство медицинской техники компании «Ферропласт Медикал» сертифицировано и лицензировано Федеральной Службой по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых занесена в Российский реестр медицинской техники с присвоением Регистрационного Удостоверения и декларации соответствия.