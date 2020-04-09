ЛУКОЙЛ ввёл в эксплуатацию три месторождения в Ненецком автономном округе

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ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило в пробную эксплуатацию три нефтяных месторождения Командиршорской группы в Ненецком автономном округе: Командиршорское, Северно-Командиршорское и Западно-Командиршорское. Начальные извлекаемые запасы месторождений оцениваются в 11 млн тонн.

Добыча начата на всех трех геологических структурах группы. Добытая нефть транспортируется по автозимнику для дальнейшей подготовки на Центральный пункт сбора нефти и газа «Харьягинский».

Реализация проекта обустройства Командиршорской группы месторождений предполагает строительство системы сбора, мощностей по подготовке нефти и газа: трубопроводов, технического оснащения для управления, измерительных установок, сепараторов и резервуаров, а также создание воздушной линии электропередачи 35 кВт и подстанции для электроснабжения объектов месторождений.

Освоение запасов на территории Ненецкого автономного округа — одно из перспективных направлений работы ЛУКОЙЛа. В ближайшие годы планируется начать разработку соседних Северо-Мишваньского и Симбейского месторождений.