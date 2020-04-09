Под Череповцом начал работу новый тепличный комплекс

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Под Череповцом запустили тепличный комплекс «Новый» с планируемым объемом урожая около 6 тыс. тонн овощей в год, сообщает пресс-служба главы Вологодской области.

Решение о строительстве тепличного комплекса было принято в марте 2016 года. Инвестором выступила группа компаний из Московской области, общий объем инвестиций составил 2,3 млрд рублей.

Тепличный комплекс «Новый» занимает площадь 8,2 га и оснащён высокотехнологичными теплицами по современной голландской технологии. Растения здесь выращивают в субстрате на подвесных лотках, что улучшает циркуляцию воздуха и облегчает уход. Большая часть операций, включая внесение удобрений и орошение, автоматизирована.

© vologdaregion.ru

В отделениях тепличного комплекса работают 153 специалиста — это жители Череповца, Тоншалово и Кадуя. В данный момент на предприятии выращивают огурцы и салат, к 1 июля будут завершены подготовительные работы в отделении по выращиванию томатов. Закончено строительство энергоцентра, смонтировано оборудование котельной и газопоршневых установок, проведены все коммуникации в теплицах, полностью проложены наружные инженерные сети.

Планируется, что первый урожай салатов здесь снимут уже через две недели. Первые томаты поспеют к 9 мая, огурцы — в сентябре. Всего планируется производить почти 6 тысяч тонн овощей в год, — это вдвое увеличит объем производства овощей закрытого грунта в Вологодской области. Кроме Череповца, продукцию планируют продавать в Вологде и других населенных пунктах региона, а также в Архангельской, Мурманской, Тверской областях и Москве.