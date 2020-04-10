На Севмаше внедрена инновационная технология изготовления труб для надводных кораблей

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На Севмаше усовершенствована технология изготовления труб для корабля проекта 11442 М. Выпуск этих изделий производится на автоматизированном комплексе.

В рамках Федеральной целевой программы Севмаш в предыдущие годы приобрел и установил трубогибочные станки для изготовления труб различных диаметров, автоматизированный комплекс для измерения геометрических параметров и их гибки. Усовершенствование технологии гибки труб было реализовано за счет доработки программного обеспечения. Также внедрен инновационный метод монтажа труб. Теперь он проводится с использованием аналитической информации 3D-модели корабля, которая поступает от проектанта — «Северное ПКБ». Стоит отметить, что на корабле проекта 11442М большое количество этих изделий различной конфигурации. Общая протяженность трубопроводов составляет более 100 километров.

Благодаря инновационным технологиям существенно сократятся сроки монтажа судовых трубопроводов и расход материалов.

Севмаш ежегодно обновляет производство как за счет собственных средств, так и государственных. Предприятие участвует и в федеральных целевых программах, направленных на развитие ОПК.