«Концерн радиоэлектронные технологии» начал поставки аппаратов ИВЛ в регионы

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АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» начал поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в регионы России.

Правительство России в 2020 году выделит Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Предполагается, что закупку аппаратов проведёт единственный поставщик — АО «КРЭТ».

"5,7 тыс. аппаратов законтрактовано с единым поставщиком, с производством. Мы со всех регионов собрали соответствующие заявки, сейчас идут первые поставки по тем, кто уже законтрактован, чтобы не разбивать регионы", — отметили в Министерстве промышленности и торговли России, уточнив, что среди первых регионов, получивших аппараты ИВЛ, — Свердловская, Челябинская области и Республика Башкортостан.

Власти могут активизировать поставки аппаратов ИВЛ в конкретный регион при ухудшении эпидемиологической обстановки в течение суток.

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«Конструкторская документация передаётся в цифровом виде, осваивается производство, и уже через две недели мы ждем комплектующих от тех производств, которые раньше вообще не были подключены к производству медицинской техники», — сообщили в Министерстве.

Российские предприятия должны в мае нарастить объёмы выпуска медицинской техники в 25 раз, в июне — в 30 раз.

В свою очередь, гендиректор компании «Швабе» Ростеха Алексей Патрикеев сообщил, что холдинг запустил производство одноразовых контуров для аппаратов ИВЛ, позволяющих повысить безопасность больных в инфекционных отделениях и защитить пациентов от повторного заражения. В апреле холдинг произведет 80 тыс. штук и к маю 2020 года увеличит выпуск до 200 тыс. штук ежемесячно. Дыхательные контуры представляют собой замкнутую систему, в которой циркулируют дыхательная смесь, подаваемая от аппарата ИВЛ, и выдыхаемый воздух от пациента.

6 апреля Уральский оптико-механический завод (входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) досрочно отгрузил первые 3 аппарата ИВЛ в больницы Екатеринбурга в рамках госконтракта с министерством здравоохранения Свердловской области, в том чиле 40-ю больницу, где находятся основные пациенты с коронавирусом. Всего до 15 апреля в медучреждения поступят 23 аппарата.