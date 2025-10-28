Холдинг «Швабе» представил на выставке «Интерполитех-2025» мобильный лазер для противодействия БПЛА
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех впервые представил мобильный лазер для противодействия дронам на выставке «Интерполитех-2025». Мощное направленное излучение позволяет в течение одной минуты выводить из строя сразу несколько беспилотников различных типов. Весь комплекс вместе с пунктом управления умещается в кузове грузовика.
Основу комплекса составляет силовой лазер с воздушным охлаждением и оптико-электронная система для обнаружения и сопровождения целей. Оборудование работает от бортовых аккумуляторов, которые можно подзаряжать от внешних источников.
Вся аппаратура вместе с автоматизированным рабочим местом оператора размещается на грузовике повышенной проходимости. Это обеспечивает высокую мобильность комплекса и позволяет быстро разворачивать его в нужном месте.
Лазерный комплекс может использоваться как самостоятельное средство противодействия беспилотникам, так и в составе эшелонированных систем противовоздушной обороны. Источники целеуказания в этом случае дополняются сторонними радиолокационными и акустическими станциями, что повышает дальность обнаружения. При этом модуль управления может делаться выносным, а сам комплекс — высокомобильным или, наоборот, стационарным.
«Характер современных боевых действий стремительно меняется — новые решения появляются буквально каждый день. Наши противники также не стоят на месте и активно развивают собственные технологии. В ответ на эти вызовы Ростех постоянно совершенствует отечественные системы противодействия БПЛА, создавая инновационные решения. Лазерный комплекс, разработанный специалистами холдинга „Швабе“, способен поразить в течение минуты несколько быстродвижущихся БПЛА разного типа, включая малые FPV-дроны. При этом силовые лазеры безопасны для использования вблизи гражданской инфраструктуры», — сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.
