Росатом передает цифровой программный комплекс «Умный город» 10 атомградам

Администрациям 10 «атомных» городов безвозмездно передается цифровой программный комплекс «Умный город Росатома» от АО «Русатом Инфраструктурные решения» - отраслевого интегратора по цифровизации городской среды. В этот список вошли Железногорск (Красноярский край), Заречный (Пензенская область), Глазов (Удмуртская республика), Северск (Томская область), Новоуральск, Лесной, Заречный (Свердловская область), Озерск, Снежинск, Трехгорный (Челябинская область).

Цифровая платформа «Умный город Росатом» позволит повысить эффективность управления городским хозяйством, более оперативно решать вопросы обеспечения безопасности населения и жизнедеятельности городов, начать переход к онлайн формату взаимодействия с жителями.

Внедрение начального функционала цифровой платформы предлагается выполнить в апреле-мае 2020 года. Дополнительно предоставляются соответствующие серверные мощности и бесплатная лицензия на программное обеспечение с сопутствующим функционалом

Для справки: Цифровая платформа Росатома «Умный город» — единая информационная основа для внедрения цифровых городских сервисов. Она направлена на реализацию государственной политики в сфере развития цифровой экономики Российской Федерации и охватывает все направления рекомендованного набора элементов «умного» города, указанных в методических рекомендациях по подготовке регионального проекта «Умные города» Минстроя РФ. Это 100% российская разработка, учитывающая требования к информационной безопасности и импортозамещению. Цифровая платформа внедрена в городе Сарове Нижегородской области. Проект «Умный город Саров» включен в число лучших практик, рекомендованных «ООН Хабитат» — программой Организации объединенных наций по населенным пунктам.