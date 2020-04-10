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Стивидорная компания «Новотранс» (СК «Новотранс») осуществила перевалку первой партии зерновых грузов на автомобильно-железнодорожном паромном комплексе в морском торговом порту Усть-Луга (Ленинградская обл.). Общий объем судовой партии составил 5 тыс. тонн. Экспортный груз — семена льна — был отправлен в вагонах-зерновозах из Казахстана в порт Усть-Луга для дальнейшего следования в Бельгию.

«Учитывая дефицит мощностей по перевалке зерновых грузов в российских портах на Балтике, Группа компаний „Новотранс“ инвестировала более 100 млн рублей в специализированное оборудование, необходимое для обработки зерновых грузов на паромном комплексе. Сейчас комплекс позволяет переваливать более 400 тыс. тонн в год. В ближайшее время мы планируем усовершенствовать технологию перевалки и нарастить портфель заказов. По нашим расчетам, грузооборот может быть доведен до 1 млн тонн зерновых в год», — заявил президент Группы компаний «Новотранс».

Напомним, в июне 2019 года АО ХК «Новотранс» стало собственником стивидорной компании ООО «Глобал-Сервис». В сентябре 2019 года организация сменила название на Стивидорная компания «Новотранс». СК «Новотранс» имеет статус генерального агента ФГУП «Росморпорт», осуществляет погрузку и выгрузку судов в морском порту Усть-Луга, а также оказывает складские услуги. Паромный комплекс является единственным в России транспортным объектом, который обеспечивает доставку грузов в Калининградскую область и обратно (порт Усть-Луга — порт Балтийск) без пересечения границ других государств.

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