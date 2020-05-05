Компания «Ферропласт Медикал» производит ультрафиолетовые облучатели «Ультра-Лайт» © Фото из открытых источников

Компания «Ферропласт Медикал» (г.Ярославль) выпускает ультрафиолетовые облучатели «Ультра-Лайт» для обеззараживания помещений от вирусов и бактерий. Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, микробы, бактерии и споры грибков. При работе не выделяется озон.

Облучатели имеют современный дизайн и предназначены для стерилизации помещений в отсутствие персонала в промышленности, сельском хозяйстве, в торговле, в общественной сфере и быту — в любой сфере, где требуется стерилизация.

«Ультра-Лайт» собственная торговая марка компании «Ферропласт Медикал» производящей специализированное оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.

Производство находится в Ярославской области (Ярославская область, Некрасовский район, пос.Приволжский) и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. Компания также осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.

В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

К ультрафиолетовым лучам относят электромагнитное излучение с длиной волны 400-100 нм. Это излучение оказывает влияние на жизнедеятельность живых организмов. Мягкие ультрафиолетовые лучи в солнечном спектре (с длинами волн, приближающимися к видимой части спектра) вызывают в умеренных дозах загар. Жесткий (коротковолновой) ультрафиолет губителен для биологических клеток и поэтому используется для стерилизации воздуха, убивая все микроорганизмы.

Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую от 185 нм из-за которой возможно образование в воздухе озона.

© Фото из открытых источников

Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, Нет потребности в специальном хранении, Аппарат легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Облучатели «Ультра-Лайт»

1.Настенный двухламповый ультрафиолетовый облучатель

© static.tildacdn.com

Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений для профилактики вирусного, бактериального и грибкового загрязнения. Облучатель размещают в помещениях, где требуется чистота по категории от I до V согласно Р 3.5.1904-04.

Облучатель состоит из корпуса с возможностью крепления на вертикальной поверхности и электротехнической части. Подключение к сети питания осуществляется с помощью сетевого кабеля.

© Фото из открытых источников

На панель блока управления вынесены:

Выключатель «Электропитание». После установки выключателя в положение «Вкл» включение УФ-бактерицидных ламп происходит не ранее, чем через 60 секунд. Это необходимо для защиты персонала от УФ-излучения.

Двухцветный индикатор, показывающий время суммарной наработки бактерицидной лампы (9000 часов) (зеленый цвет — ресурс лампы не выработан; красный цвет -лампа ресурс выработала).

Кнопки «30; 50; 70; 100м³» предназначены для установления времени работы облучателя в соответствии с объемом помещения.

Количество нажатий на кнопки «30; 50; 70; 100м³» определяют категорию помещения.

Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого являются бактерицидные лампы 30Вт. Более 60% излучения приходится на излучение с длинной волны 253,7нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. Бактерицидные лампы включаются через 60 секунд после включения облучателя в сеть, что позволяет персоналу удалиться из помещения, где проводится УФ-облучение.

Облучатели могут применяться в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере общественного питания, торговли, в быту — везде, где требуется стерилизация помещений. При потребляемой мощности в 200ВА они не нагружают электросети домов, квартир, крупных торговых и деловых центров и не требуют отдельного подключения.

Технические характеристики.

Облучатель работает от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц

Мощность облучателя не более 100ВА.

Облученность от источника излучения на расстоянии 1м не менеене менее 2 Вт/м².

Время непрерывной работы облучателя не более 24 часов.

Время выхода на режим не более 10 мин.

Электробезопасность — класс I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92

Габаритные размеры облучателя 1200×220×80 мм

Масса облучателя не более 20 кг.

Средний срок службы не менее 5 лет.

Условия эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.

2.Передвижной ламповый ультрафиолетовый облучатель

© static.tildacdn.com

Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений для профилактики вирусного, бактериального и грибкового загрязнения. Облучатель обеспечивает готовность к эксплуатации помещений в соответствии с нормами и требованиями, регламентированными органами санэпиднадзора МЗ РФ в соответствии с Р 3.5.1904-04.

Облучатель состоит из корпуса с колесными опорами, позволяющими передвигать изделие по горизонтальной поверхности и светотехнической части. Подключение к сети питания осуществляется с помощью сетевого кабеля.

© Фото из открытых источников

На панель блока управления вынесены:

Выключатель «Электропитание». После установки выключателя в положение «Вкл» включение УФ-бактерицидных ламп происходит не ранее, чем через 60 секунд. Это необходимо для защиты персонала от УФ-излучения.

Двухцветный индикатор, показывающий время суммарной наработки бактерицидной лампы (9000 часов) (зеленый цвет — ресурс лампы не выработан; красный цвет — лампа ресурс выработала).

Кнопки «70; 100; 200; 250м³» предназначены для установления времени работы облучателя в соответствии с объемом помещения.

Количество нажатий на кнопки «70; 100; 200; 250м³» определяют категорию помещения.

Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого являются бактерицидные лампы 30Вт. Более 60% излучения приходится на излучение с длинной волны 253,7нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. Бактерицидные лампы включаются только через 60 секунд после включения облучателя в сеть, что позволяет персоналу удалиться из помещения, где проводится УФ-облучение.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Облучатели могут применяться в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере общественного питания, торговли, в быту — везде, где требуется стерилизация помещений. При потребляемой мощности до 200ВА они не нагружают электросети домов, квартир, крупных торговых и деловых центров и не требуют отдельного подключения.

Технические характеристики.

Облучатель работает от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц

Мощность не более 150ВА.

Облученность от источника излучения на расстоянии 1м не менеене менее 2 Вт/м².

Время непрерывной работы облучателя не более 24 часов.

Время выхода на режим не более 10 мин.

Электробезопасность — класс I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92

Габаритные размеры облучателя 1200×220×80 мм

Масса облучателя не более 20 кг.

Средний срок службы не менее 5 лет.

Условия эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.

Производство медицинской техники компании «Ферропласт Медикал» сертифицировано и лицензировано Федеральной Службой по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых занесена в Российский реестр медицинской техники с присвоением Регистрационного Удостоверения и декларации соответствия.