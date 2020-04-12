Российский производитель полуприцепов вышел на Африканский континент

© grunwaldtrailers.ru

Как сообщила пресс-служба ООО «Грюнвальд», российский машиностроительный завод, расположенный в Калининградской области, поставил первую партию новых самосвальных полуприцепов тяжелой серии массой 10,5 тонн с объемом кузова 31 куб.м, которые были разработаны компанией специально для африканского рынка, отправлены заказчикам в Республику Кабо-Верде и Республику Гана для горнодобывающей компании.

В конце декабря 2018 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о том, что Калининградский завод «Грюнвальд» осуществил первую экспортную поставку в Европу.

В настоящее время компания поставляет на экспорт до десяти процентов производимой заводом техники. Основная часть полуприцепов поставляется в страны ТС, в частности Белоруссию и Казахстан.

В первой половине 2019 года компания заявила о планах выйти на африканский рынок.

© grunwaldtrailers.ru