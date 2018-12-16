ООО «Грюнвальд» осуществила первую экспортную поставку в Европу

ООО «Грюнвальд» — современный российский машиностроительный завод, расположенный в самом западном регионе России, производитель полуприцепов и надстроек на грузовые шасси.

В начале 2018 года компания Grunwald завершила процедуру европейской омологации продукции и получила право поставлять на европейский рынок полуприцепы строительного сегмента.

Компания DORCAS специализируется на комплексной механизации строительно-монтажных работ. Автопарк компании насчитывает более 40 автопоездов и автомобилей-самосвалов. Имея всю необходимую сертификацию, российский полуприцеп без труда прошел регистрацию в Литве и поставлен на учет. Литовские эксперты уже запустили полуприцеп в каждодневную эксплуатацию.

Параллельно специалисты Grunwald приступили к работе над получением сертификата соответствия EC для моделей полуприцепов-контейнеровозов.

Комплектация полуприцепа была изменена в соответствии с пожеланиями заказчика. Установлен механизм подъемной оси с принудительным управлением и функция автоматического подъема/опускания пневмоподвески. Из комплектации исключено запасное колесо, изменена конструкция передней стенки, оптимизирована собственная масса.

Специфика Европейского рынка заключается в насыщенности собственными автопроизводителями и как следствие ограниченном доступе для новых игроков. Европейские клиенты с прогрессивными взглядами предъявляют высокие требования к безопасности и технологичности продукции.

Для успешного выхода на новый рынок менеджмент Grunwald качественно повышает уровень взаимодействия с клиентами, включая комплексную адаптацию маркетинговых процессов к условиям рынка и целевой аудитории.

В приоритете для специалистов Компании обязательство понимать индивидуальные потребности клиентов и разделять их. Готовность Компании проводить презентации и открытые демонстрации дает первые результаты. Заказчику из Литвы — компании DORCAS - поставлен легкий самосвальный полуприцеп Grunwald, сертифицированный для ЕС под наименованием GST03.