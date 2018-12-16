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Экспорт

ООО «Грюнвальд» осуществила первую экспортную поставку в Европу

  •  © grunwaldtrailers.ru

ООО «Грюнвальд» — современный российский машиностроительный завод, расположенный в самом западном регионе России, производитель полуприцепов и надстроек на грузовые шасси.

В начале 2018 года компания Grunwald завершила процедуру европейской омологации продукции и получила право поставлять на европейский рынок полуприцепы строительного сегмента.

Компания DORCAS специализируется на комплексной механизации строительно-монтажных работ. Автопарк компании насчитывает более 40 автопоездов и автомобилей-самосвалов. Имея всю необходимую сертификацию, российский полуприцеп без труда прошел регистрацию в Литве и поставлен на учет. Литовские эксперты уже запустили полуприцеп в каждодневную эксплуатацию.

Параллельно специалисты Grunwald приступили к работе над получением сертификата соответствия EC для моделей полуприцепов-контейнеровозов.

Комплектация полуприцепа была изменена в соответствии с пожеланиями заказчика. Установлен механизм подъемной оси с принудительным управлением и функция автоматического подъема/опускания пневмоподвески. Из комплектации исключено запасное колесо, изменена конструкция передней стенки, оптимизирована собственная масса.

Специфика Европейского рынка заключается в насыщенности собственными автопроизводителями и как следствие ограниченном доступе для новых игроков. Европейские клиенты с прогрессивными взглядами предъявляют высокие требования к безопасности и технологичности продукции.

Для успешного выхода на новый рынок менеджмент Grunwald качественно повышает уровень взаимодействия с клиентами, включая комплексную адаптацию маркетинговых процессов к условиям рынка и целевой аудитории.

В приоритете для специалистов Компании обязательство понимать индивидуальные потребности клиентов и разделять их. Готовность Компании проводить презентации и открытые демонстрации дает первые результаты. Заказчику из Литвы — компании DORCAS - поставлен легкий самосвальный полуприцеп Grunwald, сертифицированный для ЕС под наименованием GST03.

  •  © grunwaldtrailers.ru

  •  © grunwaldtrailers.ru

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ООО Грюнвальд
  • влад777 влад777
    16.12.1815:00:23

    Выглядит солидно.

    #1093206
  • Нет аватара Zor
    16.12.1816:48:11

    Это фотография или рендер?

    #1093241
    • Нет аватара Strompok
      16.12.1817:47:22

      Оч гармонично. Минимум контрастов, в основном оттенки серого. холодные тона. Несколько теплых цветов (желтый и красный). И даже логотип DORCAS больше летняя зелень, чем весенняя.

      Отредактировано: Strompok~17:47 16.12.18
      #1093259
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