«Металл Профиль Восток» запустила новую линию по производству водосточной системы круглого сечения

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Компания Металл Профиль Восток из Новосибирской области запустила новую линию по производству водосточной системы круглого сечения большого диаметра МП Проект, которая производится из оцинкованной стали (0,5 мм) с полимерным покрытием Полиэстер (25 мкр).

Водосточная система МП Проект предназначена для многоэтажных жилых и промышленных зданий, то есть для кровли большой площади с небольшим уклоном. Такая конструкция предполагает скопление значительного объема осадков, которые во избежание протечек необходимо отводить с поверхности кровли с помощью водосточной системы.

Диаметр труб и желобов водосточной системы МП Проект составляет 185/150мм, что обеспечивает их отличную пропускную способность и гарантирует эффективный водоотвод, даже при обильных осадках и значительных стоках талых вод. Более того, за счет длины труб и желобов (до 3 м) водосточная система МП Проект имеет меньшее количество стыков — наиболее уязвимых мест водосточных систем, что повышает ее надежность.

Проведенными испытаниями подтверждена устойчивость покрытия водосточной системы к механическим нагрузкам, воздействию ультрафиолета, коррозии и выгоранию, что делает возможным использовать водосточную систему МП Проект в регионах с различными климатическими условиями. Уверенность в высоком качестве системы МП Проект подтверждается длительным гарантийным сроком (до 10 лет).

Компания «Металл Профиль» осуществляет полный цикл производства водосточных систем из оцинкованной стали с высококачественными полимерными покрытиями, в том числе изготовление всех комплектующих.