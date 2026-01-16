В России началось серийное производство алюминиевой металлочерепицы
Компания «Металл Профиль», крупнейший российский производитель строительных материалов из тонколистовой стали, впервые выпустила и начала тестировать 12 видов стройматериалов из алюминия,
Она производится из тонколистовой стали, но использование алюминия даёт продукту дополнительные преимущества:
— Коррозийную стойкость (алюминий примерно в 25 раз устойчивее к коррозии, чем сталь);
— Увеличенный срок службы без дополнительных эксплуатационных затрат;
— Легкость при монтаже;
— Отсутствие восприимчивости к резким колебаниям температуры.
К слову, во время сильной жары алюминиевая кровля защищает здания от перегрева, а зимой она способствует таянию снега без образования наледи.Возможность использования алюминия для создания кровель самых сложных форм.По оценкам Алюминиевой Ассоциации потенциальная емкость рынка алюминиевой черепицы в России может достигать 19 тыс. тонн в год.
