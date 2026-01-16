Компания «Металл Профиль», крупнейший российский производитель строительных материалов из тонколистовой стали, впервые выпустила и начала тестировать 12 видов стройматериалов из алюминия, в т. ч. металлочерепицу. Сегодня этоодин из самых востребованных кровельных материалов как в индивидуальном жилищном, так и в промышленном строительстве.

Она производится из тонколистовой стали, но использование алюминия даёт продукту дополнительные преимущества:

— Коррозийную стойкость (алюминий примерно в 25 раз устойчивее к коррозии, чем сталь);

— Увеличенный срок службы без дополнительных эксплуатационных затрат;

— Легкость при монтаже;

— Отсутствие восприимчивости к резким колебаниям температуры.

К слову, во время сильной жары алюминиевая кровля защищает здания от перегрева, а зимой она способствует таянию снега без образования наледи.Возможность использования алюминия для создания кровель самых сложных форм.По оценкам Алюминиевой Ассоциации потенциальная емкость рынка алюминиевой черепицы в России может достигать 19 тыс. тонн в год.