Тепловозы ТЭМ14 начали поступать в адрес компании «Таманьнефтегаз»

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Холдинг «Синара-Транспортные Машины» поставит партию маневрово-вывозных тепловозов серии ТЭМ14 компании «Таманьнефтегаз» (входит в группу компаний «ОТЭКО»). В конце марта заказчиком принят первый ТЭМ14. В этом году для «Таманьнефтегаз» будет поставлено три таких локомотива, производство которых осуществляется на Людиновском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ, входит в СТМ).

«На магистральных железнодорожных путях РЖД эксплуатируются 146 тепловозов серии ТЭМ14. На сегодняшний день эти машины — самые мощные, серийно выпускаемые маневровые локомотивы и, что особенно важно, — энергоэффективные. Созданные на базе ТЭМ7, они экономичнее на 20%. В этом году СТМ начал осуществлять первые поставки ТЭМ14 промышленным компаниям», — прокомментировал заместитель генерального директора СТМ, генеральный директор Торгового дома СТМ Антон Зубихин.

Двухдизельный односекционный тепловоз ТЭМ14 отвечает всем современным экологическим требованиям и экономичен в обслуживании. Локомотив оснащен современной микропроцессорной системой управления, которая позволяет записывать более 500 параметров всех систем и агрегатов. Кабина тепловоза обеспечивает комфортные условия работы машиниста, наличие системы видеонаблюдения расширяет возможности визуального контроля обстановки при маневровой работе.

ТЭМ14 является высокопроизводительным локомотивом. Тяговые мощности машины обеспечат возрастающие объёмы перевалки на Таманском перегрузочном комплексе (ТПК). В основе конструкции локомотива — две силовые установки общей мощностью 2400 л.с. При работе даже одной из них, трогаясь с места, он способен реализовать полную силу, что позволяет осуществлять маневровую работу с составами до 6 тыс. тонн.

Новые локомотивы будут работать на промышленных путях Таманского перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов. Общая производительность терминала составляет около 20 млн тонн в год. Сегодня технологический комплекс, расположенный в порту «Тамань», — один из самых перспективных в России проектов по перевалке грузов на морские суда. Оператором ТПК по перевалке сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов является ЗАО «Таманьнефтегаз».