В Кизилюртовском районе заложили один из крупнейших интенсивных садов в Дагестане

© mcxrd.ru

В с. Стальское Кизилюртовского района продолжается закладка суперинтенсивного сада на площади 50 га — одного из крупнейших в Дагестане.

Проект, который реализуется инвестором Джабраилом Малачиевым, также предусматривает строительство оптово-распределительного центра мощностью 2 тыс. тонн, цехов по переработке плодов и завода по производству тары. Всего в инвестиционный проект будет вложено более 90 млн рублей.

Первые 25 га суперинтенсивного сада закладываются в настоящее время, еще 25 га будут заложены осенью. При этом реализация проекта позволит обеспечить работой от 70% жителей сел Стальское и Шушановка.

Для формирования суперинтенсивных садов Джабраилом Малачиевым заключено соглашение с компанией «Базис» из Кабардино-Балкарской Республики. Планируется, что в первый год с каждого гектара суперинтенсивного сада в Кизилюртовском районе будет получено 2-3 тонны плодов, на второй год — 10-12 тонн, на третий — уже 20-22 тонны. В целом, реализация проекта позволит ежегодно собирать не менее 50 тонн с одного гектара.