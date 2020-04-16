В Буйнакском районе Дагестана заложили интенсивный яблоневый сад

© storage.inovaco.ru

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Возрождение Коммуна» селения Верхний Дженгутай в местности «Тувар-кутан» заложил интенсивный сад яблони на площади 20 га.

В настоящее время проводится установка капельного орошения и ограждение периметра сада.

В этом году в Буйнакском районе планируется заложить интенсивные сады на площади 67 гектаров. 43 из них уже заложены. На осенней посадке заложат еще 24 га.

В 2019 году в муниципалитете было заложено 36 га под интенсивные сады.