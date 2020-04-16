В Буйнакском районе Дагестана заложили интенсивный яблоневый сад
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Возрождение Коммуна» селения Верхний Дженгутай в местности «Тувар-кутан» заложил интенсивный сад яблони на площади 20 га.
В настоящее время проводится установка капельного орошения и ограждение периметра сада.
В этом году в Буйнакском районе планируется заложить интенсивные сады на площади 67 гектаров. 43 из них уже заложены. На осенней посадке заложат еще 24 га.
В 2019 году в муниципалитете было заложено 36 га под интенсивные сады.
Читайте также...
- В Дагестане реализуют проект «Стальские сады»
- В Магарамкентском районе Дагестана идет закладка питомника плодовых культур
- В Кизилюртовском районе заложили один из крупнейших интенсивных садов в Дагестане
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
17.04.2000:08:55
17.04.2010:05:49
17.04.2001:23:15
17.04.2010:11:32
17.04.2016:57:09