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Агропром и пищевая промышленность

В Буйнакском районе Дагестана заложили интенсивный яблоневый сад

 © storage.inovaco.ru

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Возрождение Коммуна» селения Верхний Дженгутай в местности «Тувар-кутан» заложил интенсивный сад яблони на площади 20 га.

В настоящее время проводится установка капельного орошения и ограждение периметра сада.

В этом году в Буйнакском районе планируется заложить интенсивные сады на площади 67 гектаров. 43 из них уже заложены. На осенней посадке заложат еще 24 га.

В 2019 году в муниципалитете было заложено 36 га под интенсивные сады.
Источник: http://temirhanshura.ru/articles/me...go-rajona-vyishli-na-selhozrabotyi/

Дагестан, садоводство, Северный Кавказ
  • -2
    Shumer Izrailev Shumer Izrailev
    17.04.2000:08:55

    Вопрос можно? В настоящее время проводится установка … и ограждение периметра сада. А без ограждения нельзя? Ведь ограждение стоит огромных средств что повлечёт в дальнейшем увеличение стоимости яблок.

    Отредактировано: Shumer Izrailev~00:09 17.04.20
    #1195362
    • 1
      Нет аватара POLO
      17.04.2010:05:49

      Ограждение конечно стоит денег, но по размеру гораздо меньше, чем ущерб от проходящих через сад отар овец    

      #1195386
  • 1
    александр столярчук александр столярчук
    17.04.2001:23:15

    Если не ошибаюсь, то по моему сады интенсивного типа отличаются от того что на картинке.

    #1195371
    • 0
      Нет аватара POLO
      17.04.2010:11:32

      Совершенно верно     здесь скорее всего следующая история: так как компенсация от государства за закладку сада меряется погектарно и не зависит от возраста саженцев, то выбран вариант с наиболее дешевыми (молодыми) саженцами, и без шпалер и прочего, которые объективно счас не нужны… поставят потом… возможно даже при таком подходе сумма компенсаций может превысить Инвестиции          

      #1195388
      • 1
        александр столярчук александр столярчук
        17.04.2016:57:09

        Надоел уже бизнес такой. Всё в большей или меньшей степени хотят к государственной казне присосаться. Пора уже наказание за ответственность вводить.

        #1195428
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