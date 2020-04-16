Маточная птицеферма открылась в Алтайском крае

© нашбийск.рф

Маточная ферма по выращиванию сельскохозяйственных птиц заработала на площадке «Сибирского подворья» недалеко от Белокурихи. Аналогов предприятию, которое в производственных масштабах готово поставлять птенцов разного возраста фермерам со всего края, до сих пор в регионе не было. Первыми выпускниками стали 1300 индюшат, которые на себе испытали новые условия содержания.

Комплекс состоит из четырех отделений: инкубационное, брудерное, детское и доращивания.

Яйца в АО «Алтайские луга» (именно ему принадлежит ферма) покупают в Канаде или Франции и только у проверенных сертифицированных поставщиков. После будущие птенцы попадают в инкубационный отдел, рассчитанный суммарно на 6 000 яиц.

© нашбийск.рф

Вылупившись, пернатые отправляются в брудерную, где спят и приходят в себя 2-4 дня. «Наступает время птичьих яслей: птенцов отправляют в детское отделение, где они растут в определенном микроклимате до полутора месяцев. И, наконец, подростков отправляют на доращивание, где они достигают возраста трех месяцев и могут „идти во взрослую жизнь“.

На каждом этапе их ждет особый профессиональный уход: влажность, вентиляция, температурный режим, прикорм», — рассказала пресс-секретарь АО «Курорт Белокуриха».