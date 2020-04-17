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Медучреждения

Новый инфекционный медицинский центр Министерства обороны открылся в Нижнем Новгороде

 © government-nnov.ru

17 апреля открыт первый из 16 новых инфекционных госпиталей Министерства обороны.

Военный медицинский многофункциональный центр на 60 мест общей площадью 5,5 тыс. м2 запущен в Нижнем Новгороде в рамках борьбы с коронавирусом. Он построен и оснащен за 28 суток. Здесь есть все необходимое для диагностики и оказания помощи пациентам с различными инфекционными заболеваниями.

Центр укомплектован современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. Также оборудованы 10 реанимационных палат. В этом центре будет работать 200 человек. Врачи уже прошли двухнедельное переобучение в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.

Медцентр строился в круглосуточном режиме, работы велись в три смены. На строительной площадке было задействовано свыше 770 рабочих и 25 единиц строительной и специальной техники. В Минестерстве обороны отмечают, что строительство подобных медицинских центров позволит обеспечить необходимой помощью пациентов не только из числа военнослужащих, но и гражданских лиц.

 © sun3-11.userapi.com

 © s0.rbk.ru

Строительство Центра началось 20 марта 2020 года. Планировалось, что он будет сдан к 30 апреля, но в ходе строительства сроки неоднократно сокращались.

 © a.radikal.ru

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 © a.radikal.ru

 © a.radikal.ru

 © c.radikal.ru

 © ie.vgoroden.ru

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 © c.radikal.ru

 © c.radikal.ru

 © a.radikal.ru

 © ia.vgoroden.ru

Всего в зоне дислокации войск Западного военного округа ведётся строительство шести подобных многофункциональных медицинских центров. Кроме Нижнего Новгорода они появятся Санкт-Петербурге, Смоленске, Подольске, Калининграде и Одинцове.

Ранее сообщалось, что возведение 16 центров в четырёх военных округах началось 20 марта. На их строительство из резервного фонда Правительства выделено почти 9 млрд рублей. Все они будут сданы к 15 мая.

На сегодняшнее утро в Нижегородской области зафиксировано 404 случая заболевания коронавирусом, это четвёртый результат по стране.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/i938Re9NohE

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/SlZ0ZMXo9PM
Источник: https://government-nnov.ru/?id=255609

новое медучреждение, Нижегородская область
  • 10
    Нет аватара sergey k
    17.04.2019:26:22

       плюсую

    #1195441
  • 17
    Ruslan Ruslan
    17.04.2019:58:12

    ©Видео с youtube.com

    #1195443
  • 11
    Нет аватара Lyudov
    17.04.2020:32:49

    Молодцы!

    #1195446
  • A S A S
    19.04.2013:56:52

    Военный медицинский многофункциональный центр на 60 мест

    Прирост за сегодня в Нижегородской области +129.

    Они его заполнят за 4 дня.

    Может в статье нулем ошиблись?

    Отредактировано: A S~13:59 19.04.20
    #1195557
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      19.04.2015:14:16

      Это госпиталь для тяжёлых случаев болезни. Их обычно немного.

      Большинство из 129 — лёгкие случаи, будут сидеть в карантине по домам и по районным больницам.

      А тех, кому возникает угроза для жизни — в такой госпиталь.

      #1195565
      • A S A S
        19.04.2016:19:32

        Я так и посчитал.

        По мировой статистике госпитализация требуется каждому 5ому. То есть из этих 129 — 25 человек будут тяжелые. Их не возят из больницы в больницу — так как между сильным кашлем и реанимацией может пройти пара дней. 25 человек в течение 4х дней, затрамбуют туда человек 90-100 — и заполнен госпиталь.

        А легких уже давно не кладут в б-цу

        Отредактировано: A S~17:26 19.04.20
        #1195573
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          19.04.2018:16:35

          Откуда такая статистика ?

          Вряд ли она доступна — тут полно фейков и полу-фейков.

          А кроме того, одна статистика когда мало тестов и в основном в больницы попадают с явными признаками, а другая — когда тестов всё больше и всё больше зараженных безсимптомных.

          #1195589
          • A S A S
            19.04.2018:26:37

            Такая статистика — 20% из выявленных требуют госпитализации.

            Есть страны, которые из нее выбиваются — это Южная Корея и Германия за счет массового тестирования — то есть они выявляют намного больше.

            У нас +/- как у всех пока. То есть в основном тестируют по факту обращения — то есть человеку уже не хорошо изначально.

            То есть когда говорят 129 — значит 20-30 человек в больницу.

            Когда/если будет как Южной Корее, поголовную тестировать вообще всех — то конечно выявленных будет на порядок больше и процент меньше. Правда на абсолютное количество госпитализированных это не повлияет никак.

            Отредактировано: A S~18:31 19.04.20
            #1195592
            • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              19.04.2019:32:52

              Стараюсь найти такую статистику и не нахожу.

              #1195601
              • A S A S
                19.04.2020:01:58

                Ну вот Вам например цитата главы российского отделения ВОЗ

                Как заявила глава российского отделения ВОЗ Мелита Вуйтович, «81% инфицированных COVID людей не понимают, что они больны, потому что у них легкие недомогания. Новый коронавирус быстро переносится, вызывает легкое заболевание. Вирусу важно выжить, чтобы выжить, ему не надо убивать хозяина. Он хочет переноситься дальше». У 14% людей инфицирование ведёт к серьезному течению — с пневмонией или другим токсическим синдромом. А ещё 5% находятся в критическом состоянии и нуждаются в реанимации. Именно эти группы пациентов и должны быть госпитализированы.

                Отсюда

                #1195606
                • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
                  19.04.2022:44:09

                  Не так всё просто — есть ещё амбулаторное лечение итд.

                  И даже статистика очень разная в разных странах.

                  Но дейстительно если будет очень много больных в одно и то же время, то есть момент когда никакая система здравохранения не выдержит нагрузки.

                  #1195626
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          19.04.2018:44:52

          25 человек в течение 4х дней, затрамбуют туда человек 90-100 — и заполнен госпиталь.

          Для этого он и создан, чтобы работать.

          В это время будут спокойно подготовлены новые места в других больницах Нижнего.

          Курочка по зёрнышку клюёт.

          Да и не будет бесконечного прироста в Нижнем каждый день по 129 человек.

          #1195595
          • A S A S
            19.04.2019:56:08

            Да и не будет бесконечного прироста в Нижнем каждый день по 129 человек.

            Вы правы — скорее всего в скорости будет намного больше. Все же только начинается даже в Москве. А регионы еще даже не вступили толком в это мясо.

            Да собственно завтра сами все увидите — будет больше чем сегодня. А послезавтра больше чем завтра.

            Госпиталь выглядит сильно больше чем на 60 человек. Мне кажется тут ошибка.

            Отредактировано: A S~20:06 19.04.20
            #1195604
            • Сергей Котенко Сергей Котенко
              19.04.2020:56:21

              Да собственно завтра сами все увидите — будет больше чем сегодня. А послезавтра больше чем завтра.

              Не факт.

              #1195612
              • A S A S
                19.04.2021:00:32

                Ну хорошо если так.

                Это тот редкий случай когда я рад был бы оказаться не прав.

                Отредактировано: A S~21:02 19.04.20
                #1195613
                • Сергей Котенко Сергей Котенко
                  20.04.2011:33:59

                  Да собственно завтра сами все увидите — будет больше чем сегодня. А послезавтра больше чем завтра.

                  Увидел: 113

                  #1195659
                  • A S A S
                    20.04.2011:34:30

                    Продолжаем наблюдение

                    #1195660
                    • Сергей Котенко Сергей Котенко
                      20.04.2012:11:43

                      Да.

                      Сегодня в Нижегородский военный госпиталь поступят первые больные.

                      Проверка военной прокуратуры не выявила нарушений при строительстве госпиталя. Госпиталь полностью готов к работе.

                      https://tass.ru...chestvo/8284609

                      #1195661
    • Нет аватара Transfluxor
      19.04.2018:44:02

      Они его заполнят за 4 дня.

      А почему Вы всех в одну больницу собираете?

      #1195594
      • A S A S
        19.04.2020:06:58

        А какая разница с точки зрения общего числа мест — все сразу больницы заполнять или по очереди?

        #1195607
        • Human RS Human RS
          19.04.2021:37:50

          Этот госпиталь для тяжелых случаев, которых у нас в стране сравнительно немного. Большинство инфицированных вообще только дома сидят и принимают положенные лекарства.

          #1195617
          • A S A S
            19.04.2022:21:18

            Тут внизу есть подкаст — послушай.

            Отредактировано: A S~22:44 19.04.20
            #1195623
        • Нет аватара Transfluxor
          19.04.2023:43:54

          А какая разница с точки зрения общего числа мест — все сразу больницы заполнять или по очереди?

          Если распределять по всем местам в больницах области то этот госпиталь может вообще не заполнится. В общем нет у Вас точных цифр (да и откуда бы им взяться у Вас) что где и когда заполнится.

          #1195630
  • Нет аватара mamomot
    20.04.2018:44:22

    Отлично!

    #1195696
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