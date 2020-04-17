Новый инфекционный медицинский центр Министерства обороны открылся в Нижнем Новгороде
17 апреля открыт первый из 16 новых инфекционных госпиталей Министерства обороны.
Военный медицинский многофункциональный центр на 60 мест общей площадью 5,5 тыс. м2 запущен в Нижнем Новгороде в рамках борьбы с коронавирусом. Он построен и оснащен за 28 суток. Здесь есть все необходимое для диагностики и оказания помощи пациентам с различными инфекционными заболеваниями.
Центр укомплектован современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. Также оборудованы 10 реанимационных палат. В этом центре будет работать 200 человек. Врачи уже прошли двухнедельное переобучение в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.
Медцентр строился в круглосуточном режиме, работы велись в три смены. На строительной площадке было задействовано свыше 770 рабочих и 25 единиц строительной и специальной техники. В Минестерстве обороны отмечают, что строительство подобных медицинских центров позволит обеспечить необходимой помощью пациентов не только из числа военнослужащих, но и гражданских лиц.
Строительство Центра началось 20 марта 2020 года. Планировалось, что он будет сдан к 30 апреля, но в ходе строительства сроки неоднократно сокращались.
Всего в зоне дислокации войск Западного военного округа ведётся строительство шести подобных многофункциональных медицинских центров. Кроме Нижнего Новгорода они появятся Санкт-Петербурге, Смоленске, Подольске, Калининграде и Одинцове.
Ранее сообщалось, что возведение 16 центров в четырёх военных округах началось 20 марта. На их строительство из резервного фонда Правительства выделено почти 9 млрд рублей. Все они будут сданы к 15 мая.
На сегодняшнее утро в Нижегородской области зафиксировано 404 случая заболевания коронавирусом, это четвёртый результат по стране.
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