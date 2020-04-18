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Электроника и электротехника

Создан мини-ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС

 © www.cnews.ru

В России появился мини-ПК на отечественном процессоре «Байкал» и с российской ОС «Альт Линукс». Свет увидели опытные образцы. Выпуск промышленной партии из-за пандемии отложен на осень 2020 г. Перспективные заказчики — бизнес и госсектор.

Мини-ПК на «Байкале»

Российский разработчик электроники и робототехники, компания «Хамстер роботикс» завершила создание настольного компактного компьютера в форм-факторе mini PC на отечественных чипах и с операционной системой из Реестра российского ПО при Минкомсвязи.

Габариты новинки, получившей название HR-MPC-1, составляют 115×115×35 мм. В качестве процессора использован 28-нанометровый «Байкал-Т1» (новое название BE-T1000) компании «Байкал электроникс». Для предустановки была выбрана ОС «Альт Линукс» компании «Базальт СПО».

Обе упомянутые компании выступили в проекте партнерами «Хамстера». «Байкал» оказывал консультационные услуги, «Базальт СПО» доработал под компьютер драйвера своей ОС.

Один из руководителей «Хамстера» отметил в разговоре, что мини-ПК — это инициативная разработка за собственный счет его компании, без привлечения грантов, субсидий и внешних инвестиций.

Дизайн изделия и техническая документация на него были готовы в начале 2020 г. На данный момент компания располагает опытными образцами. В апреле-мае они станут доступны для тестирования потенциальными заказчиками. Ожидаемые сроки появления первой промышленной партии, существенно сдвинувшиеся из-за пандемии коронавируса, — осенние месяцы 2020 г.

«Хамстер» располагает собственными производственными мощностями в подмосковном Железнодорожном. На них под конкретные проекты компания в относительно сжатые сроки готова выпускать партии изделия свыше 10 тыс. штук.

Концептуально руководитель «Хамстера» считает HR-MPC-1 аналогом компьютеров известной линейки производительных настольных ПК Intel семейства NUC (Next Unit of Computing). Такие ПК не занимают много места, легко транспортируются, могут крепиться с обратной стороны монитора и с большей частью периферии способны взаимодействовать по беспроводной связи. Для полноценной работы к ним отдельно подсоединяется накопитель форм-фактора mSATA (или 2,5″ SATA).

Характеристики, цена, потенциальные заказчики

Задействованный в мини-ПК «Хамстер» процессор располагает двумя суперскалярными ядрами P5600 MIPS 32 r5. Используется оперативная память DDR3 на 1600 МГц. Энергопотребление составляет 5 Вт.

Новинка оснащена модулем Wi-Fi; имеет два порта 1 Gb Ethernet, два порта SATA 3.0, контроллер PCIe Gen.3, интерфейсы USB 2.0, I2C, SPI, GPIO, UART, RS-232, RS-485, HDMI, DVI. Розничная стоимость ориентировочно составит 25-30 тыс. руб.

С учетом последнего обстоятельства, а также в силу того, что российские ОС, а тем более процессоры, пока воспринимаются частными пользователями как полная экзотика, специалисты прелприятия признают, что интерес к изделию сейчас станут проявлять, видимо, только корпоративные заказчики, в том числе из госсектора — для них отечественная начинка выступает привлекательным фактором, а не наоборот.

Со слов представителя можно заключить, что с HR-MPC-1 предварительно успели познакомиться в «Росатоме» и РЖД. Более того, «Хамстер» рассчитывал принять участие в скандальном миллиардном тендере железнодорожного монополиста на поставку 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах, хотя в итоге по ряду причин от этих планов и пришлось отказаться.

Несколько фактов о Intel NUC

Впервые NUC были представлены Intel в 2013 г. Первое поколение работало на процессорах Celeron Sandy Bridge, второе на Core i3 и Core i5 Ivy Bridge, в третьем использовалась архитектура Haswell.

В начале 2017 г. было представлено седьмое семейство NUC Baby Canyon на чипах Intel Core i3, i5 и i7 поколения Kaby Lake-Uс TDP от 15 Вт до 28 Вт. В марте 2018 г. Intel появились NUC Hades Canyon на четырехядерных процессорах Intel Core Kaby Lake с графическим чипом Radeon RX Vega M GH.

В ноябре 2019 г. предполагалось, что Intel снимет с производства сразу семь моделей NUС, а после февраля 2020 г. прекратит их поставки. В их число вошли устройства Crimson Canyon (NUC 8 Home) на так и не ставших массовыми 10-нанометровыми процессорах Cannon Lake.

В конце января 2020 г. стало известно, что Intel намерен развивать линейку NUC в сторону увеличения производительности при снижении общего энергопотребления и сохранении сверхкомпактного форм-фактора 10×10 см.
Источник: https://www.cnews.ru/news/top/2020-04-17_sozdan_minipk_na_bajkalah

Хамстер роботикс, Байкал электроникс, Базальт СПО
  • Птичка Грач Птичка Грач
    18.04.2011:23:25

    хм … ну поглядим случится ли реальна поддержка проекту со стороны государства власти

    новости плюс     молодцы

    #1195479
    • shigorin shigorin
      18.04.2020:12:10

      Власть и так поддерживает немало, взявшись наконец за импортозамещение -- да, всегда можно лучше, полней, организованней, но это и от нас зависит.

      PS: коллеги по «Базальт СПО» подтверждают -- Хамстеры были, что-то там вместе делали; для обоих Байкалов -- и T1, и M -- доступен наш Simply Linux 9.

      #1195514
      • Нет аватара Solncevorot
        19.04.2015:18:18

        Хорошая машинка для домашнего файл-сервера: энергопотребление маленькое, два ehternet, две sata — значит можно сделать программный raid.

        Пусть и дорого, но я реально понимаю,что дешевле пока не сделать. В этом секторе готовые решения не намного дешевле продаются, так что уже сейчас можно потягаться.

        #1195566
        • shigorin shigorin
          19.04.2015:48:43

          Кстати, да. Я пока целюсь всё-таки на 101-РС -- кстати, сейчас стендовая дома: три гигабита, семь свободных SATA. В корпусе Node 304 чувствует себя прекрасно, массив тянет даже без заточки xor под процессор в режиме «можно бы и лучше, но уже сойдёт» (устроил с нового года до Рождества набег с перепаковкой да тестами). Заметно дороже, но мне уже прикипело.

          Надо будет маленький репортаж сделать про эту систему. Тем паче что она ещё и в «одноядерный чемоданчик» была после перепакована -- Lian-Li PC-TU200 -- как раз к поездке в Омск.

          #1195570
          • Sergio Buk Sergio Buk
            19.04.2016:20:51

            На эту тему можно было бы и свой блог создать, раз в теме. Хотя это отнимает время.

            #1195574
            • shigorin shigorin
              19.04.2016:23:19

              Да свой-то есть, и тем поднакопилось -- выдохся малость и пишу сейчас мало. Хотя бы упомяну тогда: мини-NAS на «Эльбрус-1С+", о котором упомянул, и *однопроцессорный* шестиместный «Горыныч».

              #1195576
              • Нет аватара Solncevorot
                19.04.2020:23:56

                Вот это очень интересно. Ждем с нетерпением.

                #1195609
  • Alexander V Alexander V
    18.04.2011:53:01

    Браузер потянет?

    #1195482
    • Нет аватара Jub
      18.04.2012:23:09

      Если дать максимально поддерживаемые 8 гигов памяти. По производительности это аналог процессора самсунговских хромбуков 12-14 годов.

      #1195485
      • Alexander V Alexander V
        18.04.2012:32:58

        Память конечно нужна. Только для отрисовки сложной страницы нужен процессор. У меня было что-то подобное на Atom. Его даже SSD не особо спас.

        #1195487
      • Комментарий удален
      • Комментарий удален
      • Нет аватара kerosene
        18.04.2013:01:14

        Вот тут можно посмотреть бенчмарки: http://www.baik...ki-BE_T1000.pdf

        На 7-zip всего 1593 попугая на 2 ядрах на частоте 1,2 ГГц.

        #1195492
        • Евгений Бубнов Евгений Бубнов
          18.04.2017:08:45

          А аналоги сколько попугаев показывают?

          #1195499
          • Нет аватара kerosene
            20.04.2008:37:41

            Мобильные многоядерные процессоры ARM показывают намного больше при таком же энергопотреблении.

            #1195644
      • Нет аватара Инженер2015
        18.04.2019:00:01

        это аналог процессора самсунговских хромбуков 12-14 годов.

        у меня жена на таком ноутбуке до сех пор фотошопит фотографии на windows7…работает нормально

        #1195510
    • shigorin shigorin
      18.04.2020:09:11

      Более-менее да, если четыре гига оперативки. Штатно на платах разработчика с Baikal-T1 в последних ревизиях было четыре, на ранних -- два. Восемь гигов 32-битная система может потянуть только с LPAE или что там на MIPS было из эквивалентов этого мегакостыля x86 (в общем, это не жизнь).

      #1195513
      • A S A S
        18.04.2023:57:42

        Четыре видимо тоже?

        Куда ему отображать IO и все остальное — если все нативно доступное адресное пространство занято физической памятью RAM?

        Поэтому я думаю 2 гига, а скорее всего 1 — это максимальный размер RAM при котором не требуется расширение адресного пространства.

        Отредактировано: A S~00:02 19.04.20
        #1195531
        • shigorin shigorin
          19.04.2015:39:10

          Ты меня спрашиваешь? :D

          Я карту памяти систем на T1 не рассматривал, но подозреваю, что там примерно так же, как на x86 -- дырки под I/O и прочее, занимающие в сумме несколько сот метров.

          Пуха пригласим прокомментировать или тебе не настолько интересно?

          А про твою оценку насчёт гига -- так см. ссылку на Торвальдса в том моём ответе (вкратце -- «в яблочко»).

          Но напаяно там, думаю, или два, или четыре.

          #1195568
          • A S A S
            19.04.2016:13:03

            Пуха пригласим прокомментировать или тебе не настолько интересно?

            Мне кажется он самоизолировался и впал в спячку )

            #1195572
      • Kolyda Kolyda
        19.04.2012:58:56

        Более-менее да, если четыре гига оперативки.

        Вдруг вспомнилось с каким трудом в начале девяностых удалось купить четыре мега памяти для запуска на 387 процессоре Windows 3.1.

        #1195553
        • A S A S
          19.04.2013:39:49

          У меня первый компьютер был такой.

          В нем не было жесткого диска, а для загрузки использовалась загрузочная дискета.

           © Фото из открытых источников

          А слова 386, а тем паче — Пентиум — это была просто какая-то голубая мечта.

          А вот так выглядела первая компьтерная игра в которую я играл

           © dosgames.ru

          Только у меня все было зеленое )

          И вот такое еще было

           © idpixel.ru

          Отредактировано: A S~13:47 19.04.20
          #1195556
          • CastedAway CastedAway
            19.04.2014:22:42

            Только тогда картинка не совсем точна, на ней машинка с жестким диском СМ5508 болгарского производства с обалденым обьемом в 10МБ    

            #1195559
            • A S A S
              19.04.2017:28:21

              Ну оригинального фото не сохранилось. Цифровых фотоаппаратов тогда тоже не было )

              #1195579
          • slav262 slav262
            19.04.2021:07:20

            A S, спасибо за путешествие в молодость!    

            #1195614
        • shigorin shigorin
          19.04.2015:42:44

          Леонид, хотите тоже помолодеть -- добирайтесь в спокойное время в московский яндекс-музей    

          Я-то туда по работам на «Эльбрус 801-РС» пришёл -- договорились поставить сообща мощную видеокарту, что и сделали (кстати, на этой машине там тоже можно посидеть), но пощупал и ЕС1841, и МС0511, и протчая железы своего детства…

          #1195569
          • Kolyda Kolyda
            19.04.2017:52:23

            Леонид, хотите тоже помолодеть -- добирайтесь в спокойное время в московский яндекс-музей

            Я бы с радостью, но ноги еле гнуться, стоять/рассматривать долго не могу. На сайт я к ним заглядываю иногда.

            С 85 года участвовал в монтаже и наладке мелкосортного прокатного стана производства ГДР на заводе «Амурсталь» в Комсомольске на Амуре. Логика его была выполнена на восьмистах контроллерах с процессором Z80. Отладочных машин не хватало и я собрал компьютер «Микро 80» по публикациям в журнале «Радио». Первый мой компьютер. Жалею сейчас что все выбросил при переезде из Хабаровска, а то можно было бы и в этот музей предложить.

            Внук сейчас учится в Яндексе на курсах матанализа (или как-то подобно).

            ЕС1841 я купил по частям, без винта и БП в 91 или 92 году на Тушинском рынке. БП без преобразователя сделал сам, а винт добыл в следующей командировке в Москву. А до того «Спектрумы» в разных видах. А в 93 купил РС на 387 (или 386?) с 1 мегом памяти.

            #1195584
            • shigorin shigorin
              19.04.2019:32:48

              386, возможно, с сопроцессором 387    

              А стулья там есть.

              Но всяко будьте здоровы.

              #1195600
              • Kolyda Kolyda
                19.04.2019:35:02

                Спасибо! И вам здоровья и удачи.

                #1195602
  • Нет аватара RusSoft
    19.04.2009:50:09

    Больше отечественных компьютеров, мощных и разных    

    #1195544
    • slav262 slav262
      19.04.2017:37:22

      Это моя самая давняя мечта          

      #1195581
      • shigorin shigorin
        20.04.2016:20:26

        Опять же -- заглядывайте для начала в яндекс-музей, как откроется: там их уже можно пощупать     Ну или к нам; их есть.

        #1195679
  • Нет аватара mikr
    19.04.2017:53:28

    Я понимаю желание некоторых комментаторов пофорсить своей погруженностью в тему. Но все-таки интересно, найдется ли кто-нибудь, способный человеческим языком растолковать окружающим наше отставание от мировых лидеров в данной области? Какова динамика отставания? Сокращается оно или увеличивается? И с какой скоростью? Или у нас уже все хорошо?

    Отредактировано: mikr~18:01 19.04.20
    #1195585
    • A S A S
      19.04.2018:18:16

      Му умеем проектировать, но не умеем продавать, планировать, управлять, организовывать.

      И производства у нас нет.

      В общем ничего кроме как проектировать — не умеем.

      Наши инженера не хуже чем в развитых странах. А всего остального просто нет.

      Как-то так.

      Отредактировано: A S~18:21 19.04.20
      #1195590
      • александр столярчук александр столярчук
        20.04.2002:11:13

        А производить умеем? Или если точнее, можем?

        #1195634
        • A S A S
          20.04.2010:57:58

          Нет.

          Если говорить о микроэлектронике — то не можем в силу отсутствия оборудования и компетенций.

          Если говорить о электронных изделиях — то не можем производить массовую продукцию в рынок в силу отсутствия умения организовывать процессы выстраивания цепочек поставок, производственного контроля, тестирования и прочего такого.

          Также в силу отсутствия собственной ЭКБ и материалов в условиях наличия санкций и черезжопного таможенного законодательства — крайне проблематично осуществлять массовый импорт необходимых комплектующих в разумные сроки и по разумным ценам. То есть то что в Тайване достается по щелку пальцев — у нас часто вызывает дичайшие головные боли и судорожный поиск аналогов.

          Абсолютно стандартная ситуация, когда разработчики закладывают компоненты исходя из их наличия в американских стоках, справедливо полагая что раз на DigiKey этих, например разъемов прямо сейчас могут отгрузить 100500 — значит и в другом месте тоже, а потом оказывается что в РФ их надо везти 8 недель.

          Технологические возможности производства в части печатных плат — тоже оставляют желать лучшего. Но в данном случае — это вторично.

          Все это в совокупности приводит к тому что массово производить те же смартфоны на территории РФ — мы не умеем. А какие нить БЦВМ в количестве 10 штук в год (иногда вполне себе технологически сложные) — можем.

          Да и сама процедура подтверждения производства на территории РФ устроена таким образом — что и без того сложный процесс собственно организации производства в РФ приходится выстраивать через одно место, чтоб получить нужные бумажки, удовлетворяющие требованиям ТПП.

          Отредактировано: A S~11:25 20.04.20
          #1195656
          • shigorin shigorin
            20.04.2016:21:39

            Технологические возможности производства в части печатных плат — тоже оставляют желать лучшего.

            А что именно? Просто у меня как раз противоположные сведения.

            #1195681
            • A S A S
              20.04.2018:32:38

              В конечном итоге все сводится к зазорам.

              Например минимальная толщина проводника и зазор между ними на внешнем слое для массового производства (просто сейчас обязательно кто-нить прибежит с ссылками на таблички какой-нить фабрики) в Тайване — 4mil, а в РФ — 5mil. И это очень большая разница, потому что из многих чипов по плате не выйдешь с такими параметрами. Или там где проходило два проводника — теперь проходит только один. Приходится подрезать пэды или тащить все на внутренний слой.

              А некоторые платы проектируются вообще по нормам сэмпла — это 3mil. Переделать такое в 5 — это считай полная переразводка.

              Aspect Ratio — 8:1 против 10:1 на Тайване. Тоже очень заметная разница. А у нас например есть платы 16:1 — и там никуда не подвинуться.

              Тут понимаешь как — они могут произвести 10 образцов с нормами тайваньских фабрик. Просто они будут их на руках носить.

              А 1000 — не могут. Брак в космос уходит.

              Нам очень сильно приходится перерабатывать наши платы в угоду производству в РФ. Очень часто это сопряжено с ухудшением дизайна.

              Есть большая разница между технологической возможностью произвести что-то (это те циферки которыми фабрики хвастаются) и реальной способностью производить что-то крупными сериями — там тех параметры совсем другие.

              Отредактировано: A S~18:49 20.04.20
              #1195695
    • slav262 slav262
      19.04.2020:18:51

      Уважаемый, mikr, наши процессоры, возможно сейчас находятся не впереди мировых лидеров, абсолютно согласен с Вами.

      Приоритетная наша задача стоит в том, чтобы избавится от зависимости от этих «мировых лидеров».

      Само по себе это достижение будет нашей маленькой победой!

      #1195608
    • shigorin shigorin
      20.04.2016:23:59

      Самые мощные наши процессоры -- понятно, «Эльбрусы» (хотя, надеюсь, «Байкал-М» в тираже тоже окажется интересным вариантом; по обнюхиванию коллегами инженерок и спецификациям есть оптимизм). Их для работы на практике уже достаточно, скажем, мне.

      #1195682
  • Нет аватара ВУ
    20.04.2016:34:16

    28-нанометровый «Байкал-Т1» (новое название BE-T1000).

    Т1000 — сразу вспоминается «Терминатор».

    #1195683
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