В России начались поставки микроконтроллера Baikal-U для замены зарубежных аналогов
Компания «Байкал Электроникс» объявила о готовности к серийным поставкам своего нового универсального микроконтроллера Baikal-U (BE-U1000).
Новый микроконтроллер призван заменить популярные зарубежные аналоги, такие как STM32F4 и F7. Его основное преимущество — полная технологическая независимость. В основе Baikal-U лежат отечественные процессорные ядра CloudBEAR, созданные на основе открытой архитектуры RISC-V. Это значит, что разработчикам электроники больше не нужно беспокоиться о иностранных лицензиях и возможных ограничениях.
С технической стороны устройство предлагает три ядра RISC-V (два на 200 МГц и одно на 100 МГц), 192 КБ оперативной памяти, 16 МБ flash-памяти и богатый набор периферии, включая 48 линий ввода-вывода, несколько АЦП и интерфейсы CAN и I2S. Разработчик заявляет о вдвое более высокой производительности по сравнению с некоторыми конкурентами и отличной энергоэффективности, сообщили в Байкал Электроникс.
«Мы рады представить рынку долгожданную серийную версию нашего микроконтроллера Baikal-U, построенного на отечественных ядрах CloudBEAR. Наш прекрасный микроконтроллер очень достойно выглядит с точки зрения техники и, при этом, имеет конкурентоспособную цену. Розничная цена U1000 составляет 950р/шт без НДС. Для крупных партнеров, значительных партий и комфортных условий поставки и оплаты предусмотрены существенные скидки, — заявил Андрей Евдокимов, генеральный директор „Байкал Элекстроникс“. — На данный момент устройство проходит процедуру регистрации в реестре Минпромторга, и мы готовы к серийным поставкам в практически любых количествах, то есть сотни тысяч и более».
Подробные технические характеристики доступны на сайте производителя.
