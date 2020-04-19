В Москве новый пожарный вертолет приступил к учебным полетам

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Пилоты Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к тренировочным полетам на новом пожарном вертолете Ка-32А11ВС.

Вертолет приобретен правительством Москвы в целях обновления столичного авиапарка.

После прибытия с завода инженеры авиацентра адаптировали воздушное судно к полетам в мегаполисе. Все летчики прошли дополнительную подготовку и приступили к тренировкам с водосливным устройством для тушения пожаров, что особенно актуально в преддверии пожароопасного периода.

В настоящее время авиапарк МАЦ состоит из 10 вертолетов, четыре из них предназначены для тушения пожаров, пять — для оказания медицинской помощи населению, еще один борт осуществляет регулярный мониторинг территории столицы.

© ria.ru

© ria.ru