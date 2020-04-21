Нижегородская компания представила новую спецтехнику на шасси ГАЗон НЕКСТ и ГАЗ

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В первом квартале 2020 года нижегородский производитель широкого спектра спецтехники ООО «Автомастер» сообщил о выпуске новых моделей спецтехники на шасси автомобилей ГАЗон НЕКСТ и ГАЗ.

В конце апреля 2020 года производственная компания «Автомастер» представила новую модель дезинфекционной установка ДУК-2 на шасси автомобиля ГАЗ С41R33 ГАЗон НЕКСТ МАКАР с емкостью цистерны 2000 л. Производительность установки с подогревом рабочего раствора составляет 600 м2/час.

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На данный момент ООО «Автомастер» освоило выпуск 10-и моделей дезинфекционных установок (плюс один прицеп) на шасси ГАЗ и ГАЗОН НЕКСТ с емкостью цистерн 960, 1600 и 2000 литров.

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В конце февраля 2020 года компания выпустила новую модель аварийно-ремонтной мастерской на шасси автомобиля ГАЗ-С41R33 ГАЗОН НЕКСТ МАКАР, с возможностью перевозки 6 человек, 3 из которых размещаются в кабине водителя.

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© avto-master.com

© avto-master.com

Также во второй половине февраля компания выпустила новую модель аварийно-спасательного автомобиля МЧСна шасси ГАЗ 27057.

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В настоящее время ООО «Автомастер» выпускает 53 модели (плюс один прицеп) аварийно-спасательных автомобилей на базе отечественных и зарубежных автомобилей.