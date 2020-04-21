Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631 ВМФ России в проливе Босфор
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631 Черноморского флота ВМФ России 21 апреля 2020 года, пройдя Босфор и Дарданеллы, вошел в акваторию Средиземного моря.
Ранее официальный представитель ЧФ Алексей Рулёв сообщил, что «экипаж корабля совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где войдёт в состав сил постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне».
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Araq8C_6kxA
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