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Фотофакты

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631 ВМФ России в проливе Босфор

 © dambiev.livejournal.com

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631 Черноморского флота ВМФ России 21 апреля 2020 года, пройдя Босфор и Дарданеллы, вошел в акваторию Средиземного моря.

Ранее официальный представитель ЧФ Алексей Рулёв сообщил, что «экипаж корабля совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где войдёт в состав сил постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне».

 © dambiev.livejournal.com

 © dambiev.livejournal.com

 © dambiev.livejournal.com

 © dambiev.livejournal.com

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Araq8C_6kxA
Источник: https://dambiev.livejournal.com/1881824.html

ВМФ, ЧФ, проект 21631, МРК Орехово-Зуево
  • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
    22.04.2012:37:21

    из Севастополя в Средиземное море, где войдёт в состав сил постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне".

    А база Тартус — это уже ДМЗ?

    #1195846
    • Нет аватара Sniper66
      22.04.2014:01:39

      «Постоянное оперативное соединение Военно-морского флота Российской Федерации в Средиземном море — постоянное межфлотское оперативное соединение ВМФ России в дальней морской зоне, созданное 21 сентября 2013 года для выполнения задач в Средиземноморском регионе с учётом складывающейся военно-политической обстановки. Подчинено Командующему Черноморским флотом ВМФ России.»

      #1195850
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