Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631 ВМФ России в проливе Босфор

© dambiev.livejournal.com

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631 Черноморского флота ВМФ России 21 апреля 2020 года, пройдя Босфор и Дарданеллы, вошел в акваторию Средиземного моря.

Ранее официальный представитель ЧФ Алексей Рулёв сообщил, что «экипаж корабля совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где войдёт в состав сил постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне».

© dambiev.livejournal.com

© dambiev.livejournal.com

© dambiev.livejournal.com

© dambiev.livejournal.com

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Araq8C_6kxA