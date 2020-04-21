В Нижегородской и Пензенской областях запущено производство защитных костюмов для медучреждений
21 апреля фабрика «Русь» в Дзержинске Нижегородской области запустила производство защитных костюмов.
Наладить масштабное производство и перепрофилировать предприятие удалось в очень короткие сроки. С фабрикой заключён контракт на поставку около 30 тыс. защитных костюмов для нижегородских медицинских учреждений.
По предварительной оценке, медицинские костюмы будут пригодны для наружной химической обработки и термической стерилизации, что даст возможность использовать их многократно.
На открытии производства отметили, что сейчас в первую очередь необходимо обеспечить всех медиков такими костюмами, а также увеличить их запасы.
«Предприятие „Русь“ в сотрудничестве с нижегородским научно-образовательным центром, созданным в рамках нацпроекта „Наука“, быстро наладило массовое производство таких костюмов. Сейчас мощность составляет 1,2 тыс. изделий в сутки. Предприятие готово расширять производство до 2 тыс., а затем и до 3 тыс. костюмов», — сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области.
Область сейчас идёт четвёртой в стране по заболеваемости. В регионе заразились 860 человек.
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Одно из пензенских предприятий освоило производство масок и защитных костюмов в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
Буквально за два дня руководству удалось перестроить работу с учетом возникшей потребности. Защитная маска состоит из трех слоев ткани. Она многоразовая. За смену здесь успевают сшить до 30 тыс. штук. В основном их закупают для сотрудников предприятий, которые в условиях пандемии продолжают работать. Есть такие маски и в торговых сетях города.
В экстренном порядке сотрудники предприятия разработали и опробовали второе изделие, востребованное в настоящее время. Ежедневно здесь выпускают до 200 защитных комбинезонов для медработников. В настоящее время костюмы уже поставляют в центр специализированных видов медпомощи и больницу № 4 Пензы.
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22.04.2010:12:51