Группа «РУСЭЛТ» выполнила контрактные обязательства по поставке оборудования для Белорусской АЭС

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Одним из стратегических направлений деятельности Группы «РУСЭЛТ» является проектирование и производство оборудования для атомной и тепловой энергетики. Начиная с 2008 года Группа «РУСЭЛТ» обладает правом конструирования и производства оборудования для объектов атомной энергетики.

В марте 2020 года были успешно выполнены контрактные обязательства по поставке оборудования в адрес Белорусской атомной электростанции. Партия из восьми трехфазных стабилизаторов напряжения СТС-3Н-1 мощностью 40 кВА изготовлена и поставлена специалистами завода «Электромаш» для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС.

Данная поставка уже третья по счету для белорусских партнёров. Предыдущие поставки были осуществлены в 2015 и 2018 годах. По техническому заданию энергетиков АЭС, стабилизаторы напряжения должны соответствовать требованиям сейсмостойкости с интенсивностью 8 баллов по шкале MSK — 64. Прошедшие испытания подтвердили соответствие продукции тульского завода высоко заявленным требованиям. Отличительными особенностями стабилизаторов СТС-3Н-1-40-380-УХЛ4-АЭСIP54 является повышенная механическая прочность, высокая перегрузочная способность и уникальный эксплуатационный ресурс не менее 25 лет. Ранее свой высокий технический потенциал Группа «РУСЭЛТ» подтвердила на целом ряде объектов атомной энергетики. Стабилизаторы напряжения ТМ «РУСЭЛТ» с успехом эксплуатируется на атомных электростанциях России: Нововоронежской, Калининской, Белоярской, Ленинградской, Ростовской, Смоленской, Балаковской и Курской.