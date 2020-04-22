Российский завод отгрузил прицепную технику в Сенегал

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МЗ «Тонар» (Московская обл., входит в Ассоциацию «Росспецмаш») совместно с АО «ВТК» КАМАЗ" отгрузил самосвальный полуприцеп Тонар-952363 для дальнейшей работы в Республику Сенегал.

Техника будет эксплуатироваться в составе автопоезда с тягачом КАМАЗ.

Грузоподъемность четырёхосного самосвального полуприцепа составляет 45 тонн, объем кузова — 34 куб. м, первая ось — подъемная. Техника оснащена тентом с механическим приводом.

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