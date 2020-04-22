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Экспорт

Российский завод отгрузил прицепную технику в Сенегал

 © tonar.info

МЗ «Тонар» (Московская обл., входит в Ассоциацию «Росспецмаш») совместно с АО «ВТК» КАМАЗ" отгрузил самосвальный полуприцеп Тонар-952363 для дальнейшей работы в Республику Сенегал.

Техника будет эксплуатироваться в составе автопоезда с тягачом КАМАЗ.

Грузоподъемность четырёхосного самосвального полуприцепа составляет 45 тонн, объем кузова — 34 куб. м, первая ось — подъемная. Техника оснащена тентом с механическим приводом.

 © tonar.info
Источник: https://www.tonar.info/company/news/mesto-pod-solntsem-senegal-afrika/

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ТОНАР, КАМАЗ, Сенегал
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