Российский завод отгрузил прицепную технику в Сенегал
МЗ «Тонар» (Московская обл., входит в Ассоциацию «Росспецмаш») совместно с АО «ВТК» КАМАЗ" отгрузил самосвальный полуприцеп Тонар-952363 для дальнейшей работы в Республику Сенегал.
Техника будет эксплуатироваться в составе автопоезда с тягачом КАМАЗ.
Грузоподъемность четырёхосного самосвального полуприцепа составляет 45 тонн, объем кузова — 34 куб. м, первая ось — подъемная. Техника оснащена тентом с механическим приводом.
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