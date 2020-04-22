«ЕкатеринбургЮвелирПром» открыл масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов

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В апреле 2020 года компания «ЕкатеринбургЮвелирПром», специализирующаяся на изготовлении ювелирных изделий, запустила на своей промышленной площадке в Екатеринбурге производственные мощности по изготовлению технических изделий из золота, серебра, платины, палладия, родия, иридия и сплавов на их основе.

Продукция из указанных металлов будет поставляться для отечественной приборостроительной, электротехнической, медицинской, химической, атомной, горнодобывающей, металлургической промышленности.

«В настоящее время мы освоили технологии производства проволоки, анодов, полос, мишеней, колец, труб, дисков, контактов, пружин из драгоценных металлов и готовы начать поставлять на внутренний рынок России партии данной продукции в промышленных объемах. На сегодняшний день мы уже поставляем технические изделия более чем на 30 предприятий атомной, ювелирной, медицинской промышленности, а также ведем переговоры с потенциальными заказчиками и стремимся за 2020-2021 гг. зайти на остальные профильные рынки» — рассказал коммерческий директор «ЕкатеринбургЮвелирПром», — Олег Раскин.

«Наша компания основана в 1994 году. В своей работе мы используем следующие технологические процессы: плавка, ковка, прокат, волочение, механическая обработка, штамповка, лазерная сварка, нанесение покрытий (золочение, родирование), травление, термическая обработка. Мы производим продукцию как по собственным чертежам, так и по чертежам заказчика. Мы всегда готовы разрабатывать новую продукцию и осваивать новые технологии по запросу заказчика», — добавил он.