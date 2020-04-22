На Онежском ССЗ начата резка металла для первого судна-краболова
14 апреля 2020 года на АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (г. Петрозаводск, Республика Карелия) начата резка металлопроката и узловая сборка деталей первого судна-краболова (строительный номер 501).
Договоры о строительстве семи судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба, были подписаны между АО «ОССЗ» и Группой компаний «Русский краб» 31 января 2020 года.
Проект краболовных судов разрабатывается компанией «Дамен Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург). Суда предназначены для эксплуатации в бассейнах Охотского и Берингова морей.
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