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Судостроение и судоходство

На Онежском ССЗ начата резка металла для первого судна-краболова

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14 апреля 2020 года на АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (г. Петрозаводск, Республика Карелия) начата резка металлопроката и узловая сборка деталей первого судна-краболова (строительный номер 501).

Договоры о строительстве семи судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба, были подписаны между АО «ОССЗ» и Группой компаний «Русский краб» 31 января 2020 года.

Проект краболовных судов разрабатывается компанией «Дамен Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург). Суда предназначены для эксплуатации в бассейнах Охотского и Берингова морей.
Источник: http://onegoshipyard.ru/press-centr...a-krabolova-stroitel-nyj-nomer-501/

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Онежский судостроительно-судоремонтный завод, Карелия, Петрозаводск, краболов
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