Ход строительства 16 медцентров по борьбе с коронавирусом
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/h-OpBtU6XaE
Итоговая карта по округам — 16 МДЦ
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