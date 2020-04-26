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Видеоблог

Ход строительства 16 медцентров по борьбе с коронавирусом

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/h-OpBtU6XaE

Итоговая карта по округам — 16 МДЦ
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_...251&v=h-OpBtU6XaE&feature=emb_title

медицина, здравоохранение, коронавирус, строительство
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    26.04.2010:42:45

    Завтра вроде по плану в Смоленске должны открыть.

    #1196197
  • Seriomilander Seriomilander
    26.04.2012:24:26

    1600 специализированных койко-мест меньше чем за два месяца!   

    Строители превзошли себя — строят быстрее чем Президентские кадетские училища!

    P.S. Военно-строительный комплекс Минобороны делает отличные видео материалы, мне остается только позавидовать   

    #1196206
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