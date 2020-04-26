Тверской вагонзавод отправил в Каир первый пассажирский вагон по большому контракту для Египта
Первый пассажирский вагон производства Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) для Египетских национальных железных дорог прибыл в порт Александрии в Египте. Здесь ему предстоят эксплуатационные испытания.
Впервые «Трансмашхолдинг» (ТМХ, материнская компания ТВЗ) представил прототипы пассажирских вагонов министерству транспорта Египта в октябре минувшего года. Подвижной состав должен быть поставлен в течение пяти лет, начиная с весны 2020 года.Вагоны получат тележки безлюлечного типа с двухступенчатым рессорным подвешиванием. Благодаря им подвижной состав будет отличаться повышенной плавностью хода. За торможение будут отвечать дисковые тормоза с противоюзной системой.
В сентябре 2018 года был заключён контракт на поставку Египетским национальным железным дорогам 1300 пассажирских вагонов пяти типов общей стоимостью более 1 млрд евро. Договор подписан по итогам выигранного консорциумом тендера, объявленного Египетскими национальными железными дорогами в 2017 году. В тендере также принимали участие производители из Китая, Италии, Индии, Испании и Румынии. Сделка стала крупнейшей в истории египетских железных дорог.
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26.04.2019:20:33