Добавить статью
Лого Сделано у нас
Экспорт

Тверской вагонзавод отправил в Каир первый пассажирский вагон по большому контракту для Египта

 © tverigrad.ru

Первый пассажирский вагон производства Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) для Египетских национальных железных дорог прибыл в порт Александрии в Египте. Здесь ему предстоят эксплуатационные испытания.

Впервые «Трансмашхолдинг» (ТМХ, материнская компания ТВЗ) представил прототипы пассажирских вагонов министерству транспорта Египта в октябре минувшего года. Подвижной состав должен быть поставлен в течение пяти лет, начиная с весны 2020 года.Вагоны получат тележки безлюлечного типа с двухступенчатым рессорным подвешиванием. Благодаря им подвижной состав будет отличаться повышенной плавностью хода. За торможение будут отвечать дисковые тормоза с противоюзной системой.

В сентябре 2018 года был заключён контракт на поставку Египетским национальным железным дорогам 1300 пассажирских вагонов пяти типов общей стоимостью более 1 млрд евро. Договор подписан по итогам выигранного консорциумом тендера, объявленного Египетскими национальными железными дорогами в 2017 году. В тендере также принимали участие производители из Китая, Италии, Индии, Испании и Румынии. Сделка стала крупнейшей в истории египетских железных дорог.

 © tverigrad.ru

 © tvz.ru
Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1498686

ТВЗ, Египет
  • Нет аватара Aleks
    26.04.2019:20:33

    В Египте 75 тыс. км железных дорог?

    Почти как в России    

    Отредактировано: Aleks~19:23 26.04.20
    #1196238
  • Комментарий удален
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,