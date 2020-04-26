Для поездов строящегося МЦД-4 прокладывают новый «бархатный» путь

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На четвертом Московском центральном диаметре, который соединит Апрелевку и Железнодородный, началось строительство нового пути. Работы идут с соблюдением технических и санитарных норм, а чтобы поездки были не только безопасными, но и комфортными, для поездов прокладывают «бархатный» путь.