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Для поездов строящегося МЦД-4 прокладывают новый «бархатный» путь

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ENZQZW7Nurw

На четвертом Московском центральном диаметре, который соединит Апрелевку и Железнодородный, началось строительство нового пути. Работы идут с соблюдением технических и санитарных норм, а чтобы поездки были не только безопасными, но и комфортными, для поездов прокладывают «бархатный» путь.

Москва, МЦД
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