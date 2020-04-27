Гребешок и капусту разводит в «морском огороде» резидент свободного порта Владивосток

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Проект по выращиванию ценных морских гидробионтов реализовал резидент свободного порта Владивосток, обладающий рыбоводными участками площадью 115 гектаров в Хасанском районе Приморского края. Компания «Эффективная Энергия» приступила к рассадке молоди гребешка и уже выпустила ламинарию японскую для выращивания пастбищным способом.

«Наши участки расположены в районе села Витязь. С апреля по июнь выполняем установку гидробиотехнической системы, постановку коллекторов на спат (молодь гребешка), до ноября будем вести рассадку молоди. Ранее проведена экспериментальная постановка коллекторов для спата, собрано 9 млн особей, дополнительно закуплено 21,75 млн штук малька гребешка. В июле-ноябре 2022 года планируем собрать до 1000 тонн живого гребешка, выращенного в экологически чистой акватории естественным образом. С июня по ноябрь 2020 года соберем 111 тонн морской капусты», — рассказал директор ООО «Эффективная энергия» Василий Гребенников.

В дальнейшем инвестор планирует интегрировать марикультурное производство в региональный туристский кластер. Для этого будет обустроена береговая база с пирсом в бухте Витязь, построен кемпинг для экологического туризма, закуплены техника и плавсредства. Также в планах строительство ресторана и складов, строительство, либо аренда общежитий для персонала. Для этих объектов резидент создаст инженерную инфраструктуру и осуществит подключение к электросетям. В будущем подобный комплекс, включающий производство ценных морских гидробионтов и туристские услуги, инвестор намерен создать и в близлежащем селе Андреевка.

В настоящее время предприятие вложило в проект 15 млн рублей. Общий объём запланированных инвестиций достигнет 29 млн рублей.

© minvr.ru

© minvr.ru

© minvr.ru

© minvr.ru