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Транспорт и логистика

В Перми на линию вышли семь новых трамваев «Львенок»

 © vetta.tv

В городе продолжается обновление общественного транспорта. В понедельник, 27 апреля, в Перми на линию вышли семь новых трамваев марки «Львенок».

По данным мэрии, новые вагоны вышли на маршруты № 4 («ст. Пермь-2 — м/р Висим») и № 7. Односекционные трамваи «Львенок» вмещают 110 пассажиров. Все вагоны низкопольные и оснащены информационными табло, кондиционерами, системами видеоконтроля. Еще семь новых трамваев поступили в краевую столицу в прошлом месяце.

 © sun9-10.userapi.com
Источник: https://vetta.tv/news/society/v-per...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Пермский край, трамваи, ПК Транспортные системы
  • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
    28.04.2015:06:56

    А ведь 10 апреля арбитражный суд запретил мэрии ставить на баланс эти трамваи. Сделано это было по иску УралТрансМаша.

    Судя по тому, что трамваи выпустили на маршрут, у мэрии получилось оспорить решение суда и принять их.

    А УТМ лучше бы качество своей продукции подтягивал, чем через суды результаты тендеров отменять.

    #1196362
  • Seriomilander Seriomilander
    28.04.2017:16:00

    Насчитал 61 трамвай «71-911»:

    Ростов-на-Дону — 26

    Улан-Удэ — 15

    Тверь — 8

    Пермь — 8

    Казань — 4

    #1196373
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