В Перми на линию вышли семь новых трамваев «Львенок»
В городе продолжается обновление общественного транспорта. В понедельник, 27 апреля, в Перми на линию вышли семь новых трамваев марки «Львенок».
По данным мэрии, новые вагоны вышли на маршруты № 4 («ст. Пермь-2 — м/р Висим») и № 7. Односекционные трамваи «Львенок» вмещают 110 пассажиров. Все вагоны низкопольные и оснащены информационными табло, кондиционерами, системами видеоконтроля. Еще семь новых трамваев поступили в краевую столицу в прошлом месяце.
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