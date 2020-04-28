Кузбасский завод выпустил новые машины для дезинфекции улиц от коронавируса

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Кемеровский опытный ремонтно-механический завод (ОАО «КОРМЗ») выпустил и передал муниципальных округам Кузбасса первые 10 комплектов многофункционального оборудования собственной разработки, которое будет применяться для дезинфекции улиц и общественных пространств в рамках противодействия коронавирусной инфекции.

Оборудованные комплектами машины коммунальных служб смогут выполнять четыре функции: распылять дезинфицирующие растворы, мыть улицы, тушить пожары и вывозить снег.

Разработка нового оборудования и производство первых 10 комплектов заняли всего 3 недели.

В данный момент ОАО «КОРМЗ» выпускает по два комплекта оборудования в день, они устанавливаются на автомобили «КАМАЗ». На прошлой неделе первая партия из восьми машин уже передана в территории: Кемерово (две машины), Краснобродский, Новокузнецк (две машины), Белово, Анжеро-Судженск и Беловский муниципальный округ.

Две машины отправились в Мыски и Яйский муниципальный округ. До конца этого месяца еще восемь машин будут поставлены в Междуреченск (2 штуки), Прокопьевск, Киселевск, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Тайгу, Юргу. Еще 46 машин поступят в города и районы области в мае 2020 года.

Самосвалы оснащены распределителем РЖ-70 емкостью девять кубометров. Дорожное полотно и тротуары обрабатывают путем разбрызгивания дезинфектора на ширину до 16 метров, при этом можно поворачивать форсунки, чтобы обрабатывать обочины и тротуары. Остановки, фасады зданий и другие объекты городской инфраструктуры обрабатываются с использованием ручного моечного пистолета. При среднем расходовании 150 литров жидкости в минуту, объема распределителя хватит на обработку около 20 километров дорожного полотна. Оборудование изготовлено из химически устойчивых материалов, что позволит работать как с рекомендованным гипохлоритом натрия, так и с другими дезинфицирующими жидкостями.

Ранее ОАО «КОРМЗ» в короткие сроки изготовил первую партию кроватей для лечения пациентов с COVID-19 и передал их в Кемеровский областной клинический перинатальный центр имени Л.А. Решетовой. После испытания пробных трех кроватей с учетом замечаний и пожеланий медицинского персонала завод готов в короткие сроки изготовить необходимое количество технологичных кроватей. Планируется производить по 100 единиц в сутки.