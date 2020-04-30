Успешно протестированная в Зеленограде система мониторинга светофоров «ОКО» продана в Грецию

Константин Антонович, технический директор компании «СпецДорПроект» у экрана с интерфейсом программы «Око». Фото Инфопортала © www.netall.ru

Система мониторинга инженерного состояния и управления светофорными объектами «ОКО» от компании «СпецДорПроект» была продана в 2 города Греции. Перед этим она прошла успешную проверку в Зеленограде.

Новость сообщил Инфопорталу технический директор компании Константин Антонович. Описываемая система «ОКО» разработана для мониторинга инженерного состояния дорожных контроллеров, которые ответственны за работу светофоров. В 2017 году был организован запуск прототипа системы «ОКО» в Зеленограде при поддержке префекта Смирнова А.Н. в ходе совместного проекта компании-разработчика и ГКУ ЦОДД. Полученные результаты по эксперименту позволили применить разработку и по всей столице.

Как рассказал Константин, в мировой практике аналогичного программного продукта нет. Предлагаемый вариант является первым. Похожие программы были рассчитаны на использование только с 1 типом контроллеров. В Москве есть множество контроллеров от разных производителей, при этом работа одного могла использоваться для передачи определенной информации, а другой контроллер передавать информацию не может. Объединить функционал в одной программе в рамках светофорной инфраструктуры не было возможно. Такая же ситуация при работе с 5-6 различными ПО. Это и стало толчком для разработки собственного продукта.

Фото Инфопортала © www.netall.ru

В результате проведенной работы сотрудники компании «СпецДорПроект» создали программу «ОКО». Она и сегодня продолжает модернизироваться. Ее преимущество в удобстве возможности объединения различных контроллеров, которые используются в столице. Благодаря программе единообразно принимаются все сообщения о неполадках, информирование, оформление заявок. Все данные интегрированы с инфосистемами ЦОДД. Применение «ОКО» на практике позволяет быстрее принимать решения, в случае возникающих неполадок в работе технических устройств, уменьшать число выездов аварийных бригад, в целом оптимизировать логистические операции компании «СпецДорПроект», которая обслуживает по сервисному контракту инфраструктуру ИТС всей Москвы.

Фото Инфопортала © www.netall.ru

Как отметил технический директор компании-разработчика, около 30-40% случаев перехода светофоров в «желтый» либо «черный режим» отличаются оперативным реагированием на ситуацию еще до того момента, когда начинают поступать жалобы относительно ситуации на дороге. Частота передачи данных системы «ОКО» — 1 раз в минуту. Если светофор стал неисправным, уже через минуту поступает сигнал о ситуации и отправляется бригада для ремонта. Если проблема с детектором транспорта или кнопкой вызова зеленого сигнала для пешеходов — об этом также сообщит «ОКО». Еще одно преимущество — 30-35% заявок может обрабатываться дистанционно. Такая возможность позволяет сократить выезды бригад и общее их количество.

Фото Инфопортала © www.netall.ru

Также Константин Антонович говорит о том, что первоначально система разрабатывалась для Москвы, но она может использоваться и в любом другом городе. К используемому софту можно подсоединить любое необходимое количество контроллеров. Ранее компания уже продала лицензию на применение программного продукта в Самару. «ОКО» СпецДорПроект также использует и в г. Рыбинске.

Весной 2018 года на выставке Intertraffic в Амстердаме «ОКО» в англоязычной версии было представлено впервые в мире. В результате, к ней проявила интерес греческая компания из Афин. На тот момент в городе использовалось около 300 контроллеров аналогичной функциональности без возможности объединить все в единую систему мониторинга. Греческая компания взяла «ОКО» на тестирование, а после него оформила права на лицензию в целях постоянного пользования. Сделка была проведена осенью 2019 года. Также компания уже в марте этого года расширила имеющуюся лицензию. Благодаря этому теперь есть возможность обеспечить работу «ОКО» на острове Крит, город Ханья.

Следует также отметить, что российской компанией «СпецДорПроект» был создан интеллектуальный светофорный контроллер «Поток». На данный момент специалистами компании разрабатывается программа верхнего уровня управления дорожным движением «Дирижер», в которой предусматривается использование технологий искусственного интеллекта.