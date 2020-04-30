Проверен российский аппаратно-программный комплекс для МФЦ

Российские компании «Базальт СПО», ЭОС, Postgres Professional и НОРСИ-ТРАНС создали первый в стране программно-аппаратный комплекс для многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ЭОС, PostgresPro, Базальт СПО, Норси-Транс © www.basealt.ru

Это результат большого и долгого совместного проекта, итог пятилетней работы четырех российских ИТ-компаний. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) получил рабочее название «МФЦ Плюс». Он предназначен для автоматизации части производственных процессов региональных и муниципальных центров. Применение комплекса поможет реализовать концепцию «МФЦ 2.0» и сформировать многоканальную систему предоставления услуг равного качества всем гражданам на всей территории страны.

«Базальт СПО», ЭОС, Postgres Professional и НОРСИ-ТРАНС обеспечили и протестировали совместимость всех компонентов нового комплекса для МФЦ. Положительные результаты проверки подтверждаются четырехсторонним сертификатом.

В состав единого комплекса программных и аппаратных средств «МФЦ Плюс» входят следующие решения, совместно работающие в «родных» кодах архитектуры:

Серверы Яхонт-УВМ Э12, Яхонт-УВМ Э24, Яхонт-УВМ Э124 — линейка российских серверов производства НОРСИ-ТРАНС на базе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус»;

— линейка российских серверов производства НОРСИ-ТРАНС на базе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус»; ОС «Альт Сервер для Эльбрус» — российская операционная система на основе ядра Linux разработки «Базальт СПО»;

— российская операционная система на основе ядра Linux разработки «Базальт СПО»; АИС МФЦ ДЕЛО — разработанная ЭОС автоматизированная информационная система, предназначенная для информационного обеспечения МФЦ;

— разработанная ЭОС автоматизированная информационная система, предназначенная для информационного обеспечения МФЦ; СУБД Postgres Pro — российская система управления базами данных, разработанная компанией Postgres Professional с использованием свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL.

Все программные продукты, входящие в ПАК, включены в Единый реестр российского ПО, а аппаратные средства — в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Комплекс уже используется в Калининграде в учебном центре для сотрудников МФЦ. В ближайшее время он будет интегрирован в систему межведомственного электронного взаимодействия МФЦ Калининградской области.