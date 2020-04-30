Новые материнские платы на процессорах «Эльбрус»

Закончена разработка новых материнских плат на базе микропроцессоров Эльбрус-1С+ и Эльбрус-8С.

Вычислительный модуль «E8C-mITX» (ТВГИ.469555.395) © mcst.ru

Платы выполнены в форм-факторе miniITX для удобства интеграции в моноблочные решения, промышленную автоматику, настольные ПК. Относительно уже известных вариантов уменьшены габариты, оптимизирован состав каналов ввода/вывода и электронно-компонентной базы самих модулей для удешевления конечной продукции, повышена технологичность с учётом требований массового производства.

Вычислительный модуль E1С-mITX построен на базе микропроцессора Эльбрус-1С+. Предназначен для создания массовых продуктов в классе тонких клиентов, моноблоков, терминалов и настольных ПК начального уровня производительности. В отличие от модуля MBE1C-PC («Эльбрус 101-РС»), в E1С-mITX реализован 1 канал памяти DDR3 ECC, 4 порта USB 2.0, 2 канала SATA 3.0, 1 канал Gigabit Ethernet.

Е8С-mITX основан на микропроцессоре Эльбрус-8С и является новым, полностью переработанным модулем в сравнении с уже серийно выпускаемой платой МВЕ8С-РС («Эльбрус 801-РС»). Основные отличия: уменьшение числа каналов памяти DDR3 ECC до 2, портов USB2 до 4, SATA3 до 2, Gigabit Ethernet — до 1. На плату интегрирован разъем для подключения модуля АПМДЗ Анкад, что необходимо при создании компьютеров для обработки конфиденциальной и секретной информации.

Детальное описание вычислительных модулей Е1С-mITX и Е8C-mITX, цены и фотографии доступны в электронном каталоге сайта МЦСТ.

Для модуля Е8С-mITX разработаны комплектации, дополнительно имеющие интегрированный на плату контроллер 2D-графики и разъём SFP для подключения второго канала Gigabit Ethernet.

Задать интересующие вопросы и заказать платы можно, отправив письмо на sales@mcst.ru.

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