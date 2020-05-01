Самара обновляет автопарк скорой помощи

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Компания «РТ-Скорая помощь» в рамках программы обновления автопарка скорой помощи в субъектах Российской Федерации заключила контракт с Самарской областью и уже поставила в регион 67 автомобилей, полностью оснащенных необходимым медицинским оборудованием.

Перед тем как приступить к закупкам машин и их оснащению, компания провела детальный аудит автопарка скорой помощи по всей стране: сколько автомобилей есть в регионах, их возраст, марка, состояние медицинского оборудования и т. д. Как показала проверка, из 20 тыс. машин скорой более половины нуждаются в замене, что, в свою очередь, требует инвестиций более 30 млрд рублей.

Для того чтобы получить машины, субъекты РФ заключают с компанией государственный контракт, который предполагает предоставление автомобилей, медицинского оборудования и их полное техобслуживание. Таким образом, помимо непосредственно обновления автопарка скорой помощи, медицинские организации получают возможность передать техническое обслуживание автомобилей и сервисное сопровождение оборудования в ведение специализированной организации, а самим — сосредоточиться на оказании медицинских услуг. Как показывает международная практика, такой подход приводит к повышению эффективности работы автопарка.

В штат компании также вошли водители машин скорой помощи. В частности, в Самарской области их более 250 человек, все трудоустроены с сохранением социальных и финансовых гарантий.

Решение об организации «РТ-Скорой помощи» было принято в декабре 2018 года, инициаторами выступили Госкорпорация Ростех и АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу». Компания организована в форме частно-государственного партнерства, что способствует укреплению взаимодействия государства и частного бизнеса в решении общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Госкорпорация через дочернюю организацию владеет в новой структуре 33,4% акций, остальные 66,6% принадлежат частным инвесторам.