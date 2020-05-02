В «Росатоме» придумали, как продлить «жизнь» стволов пушек и гаубиц

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МОСКВА, 2 мая. Специалисты «Троицкого института инновационных и термоядерных исследований» (ТРИНИТИ, входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») предложили новую технологию, способствующую повышению сроков службы стволов пушек и гаубиц, следует из открытых материалов на сайте закупок «Росатома».

Согласно этим материалам, ТРИНИТИ по заказу управляющей компании научного дивизиона «Росатома» АО «Наука и инновации» должен в рамках аванпроекта подготовить и обосновать техническое задание на разработку технологии нанесения покрытий на внутренние поверхности стволов артиллерийских орудий. Аванпроектом называется самостоятельная научно-исследовательская работа, направленная на обоснование качественно новой разработки.

Как отмечается в техзадании на нынешнюю работу, традиционные хромовые покрытия, нанесенные на внутреннюю поверхность артиллерийских стволов гальваническим методом с предварительной электрохимической подготовкой поверхности, не способны обеспечивать необходимую живучесть ствола артиллерийского орудия. Имеющаяся тенденция к повышению температуры горения пороховой смеси для повышения начальной скорости снарядов также приводит к необходимости повышения надежности покрытий.

Для дальнейшего повышения живучести стволов артиллерийских орудий традиционных способов нанесения покрытий на внутреннюю поверхность ствола уже недостаточно и необходимо введение новых методов, отмечается в задании.

Живучестью ствола называется способность ствола выдержать определенное количество выстрелов, после которого он изнашивается и теряет свои качества, в результате чего ухудшаются параметры полета снарядов.В качестве наиболее перспективного метода рассматривается так называемое коаксиальное магнетронное осаждение металлических покрытий ввиду его высокой скорости и однородности при нанесении на внутренние поверхности труб. Использование магнетронных систем позволяет наносить покрытия сложного состава, а также повысить их плотность. Ранее в ТРИНИТИ были разработаны магнетронные распылительные системы (МРС), обладающие существенными преимуществами по сравнению с традиционными планарными МРС.

На сегодняшний день существует широкий спектр уже исследованных перспективных химических составов покрытий, поэтому отдельной задачей проекта является оптимизация состава покрытия на основе экспериментальных результатов испытаний. На стадии аванпроекта будет выбран и обоснован узкий спектр наиболее перспективных материалов, обладающих повышенными характеристиками, в частности термо-, коррозионно- и износостойкостью, твердостью и пластичностью.

В результате выполнения нынешней работы будет проведено технико-экономическое обоснование и определены потребительские характеристики коммерческого продукта в виде установки для нанесения покрытий на внутреннюю поверхность оружейных стволов.

Потенциальным заказчиком результатов проекта названо министерство обороны России. Как отмечается в материалах закупки, выполнение работ в рамках нынешнего аванпроекта не предполагает работу со сведениями, составляющими государственную тайну РФ.

Государственный научный центр «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» выполняет исследования в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники. Уникальная экспериментально-стендовая база ТРИНИТИ позволяет получать результаты, имеющие важное научное и прикладное значение.